Принцесса Дубая выпустила духи в честь развода с мужем (фото, видео)

Принцесса лично прорекламировала новые духи на своей странице в соцсети.

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30-летняя принцесса Дубая, шейха Махра Мохаммед Рашид Аль Мактум, которая недавно объявила о своем разводе с мужем, шейхом Маной бин Мохаммедом бин Радхисом бин Мана Аль Мактумом, запустила новую линию духов, которую она метко назвала "Divorce" ("Развод"). Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, представив подписчикам первые фото и видео продукта.

В опубликованном ролике показаны битое стекло, символизирующее расставание, черная пантера букет черных роз, украшенный жемчужинами, и такого же цвета лепестки.

Флакон духов имеет прямоугольную форму и выполнен из черного матового стекла с белой надписью.

На фото Махра позирует в белом костюме, держа в руках парфюм.

Фото: mahraxm1 Фото: mahraxm1

В июле дочь правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума объявила о своем разводе с мужем, обратившись к нему через Instagram.

"Поскольку ты занят другими спутницами, я настоящим объявляю о нашем разводе. Я развожусь с тобой, я развожусь с тобой и я развожусь с тобой. Береги себя. Твоя бывшая жена", – написала она.

В своем сообщении она, по-видимому, использовала практику исламского развода или тройного талака, когда мужчины-мусульмане могут развестись с женщинами, просто заявив о своем намерении трижды устно.

Фото: Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum

Тройной талак не является вариантом для женщин в соответствии с исламским законом, который гласит, что женщины могут в одностороннем порядке добиваться развода только через процесс, называемый "хула". Это предполагает, что замужняя женщина подает официальное заявление в суд и ссылается на вескую причину для начала процедуры развода.

Пара поженилась в мае прошлого года, и у них есть дочь, которая родилась через год после свадьбы. Через два месяца после ее появления на свет родители девочки расстались. Пара отписалась друг от друга в социальных сетях после объявления о разводе и удалила все публикации, где они появлялись вместе, со своих страниц.

Шейха Махра — дочь шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума и Зои Григоракос. Она также является одной из 26 детей шейха. Шейх Мохаммед — правитель Дубая, вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, а также один из крупнейших землевладельцев Великобритании, владеющий более чем 40 000 гектаров в Лондоне, Шотландии и Ньюмаркете.

Махра окончила университет в Лондоне в прошлом году, получив степень по международным отношениям. Она – ярая сторонница прав женщин.

Шейх Мана, бывший муж Махры, – известный предприниматель, которого фотографировали с легендарным футболистом Роналдиньо и скандальной личностью в социальных сетях Эндрю Тейтом.

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