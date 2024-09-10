Принцеса Дубая випустила парфуми на честь розлучення з чоловіком (фото, відео)

Принцеса особисто прорекламувала нові парфуми на своїй сторінці в соцмережі.

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30-річна принцеса Дубая, шейха Махра Мохаммед Рашид Аль Мактум, яка нещодавно оголосила про своє розлучення з чоловіком, шейхом Маною бін Мохаммедом бін Радхісом бін Мана Аль Мактумом, запустила нову лінію парфумів, яку вона влучно назвала "Divorce" ("Розлучення"). Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, представивши підписникам перші фото і відео продукту.

В опублікованому ролику показано бите скло, що символізує розставання, чорну пантеру, букет чорних троянд, прикрашений перлинами, і такого ж кольору пелюстки.

Флакон парфумів має прямокутну форму і виконаний з чорного матового скла з білим написом.

На фото Махра позує в білому костюмі, тримаючи в руках парфум.

Фото: mahraxm1 Фото: mahraxm1

У липні дочка правителя Дубая шейха Мохаммеда бін Рашида Аль Мактума оголосила про своє розлучення з чоловіком, звернувшись до нього через Instagram.

"Оскільки ти зайнятий іншими супутницями, я цим оголошую про наше розлучення. Я розлучаюся з тобою, я розлучаюся з тобою і я розлучаюся з тобою. Бережи себе. Твоя колишня дружина", — написала вона.

У своєму повідомленні вона, мабуть, використовувала практику ісламського розлучення або потрійного талака, коли чоловіки-мусульмани можуть розлучитися з жінками, просто заявивши про свій намір тричі усно.

Фото: Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum

Потрійний талак не є варіантом для жінок відповідно до ісламського закону, який свідчить, що жінки можуть в односторонньому порядку домагатися розлучення тільки через процес, який називається "хула". Це передбачає, що заміжня жінка подає офіційну заяву до суду і посилається на вагому причину для початку процедури розлучення.

Пара одружилася в травні минулого року, і в них є донька, яка народилася через рік після весілля. Через два місяці після її появи на світ батьки дівчинки розлучилися. Пара відписалася одне від одного в соціальних мережах після оголошення про розлучення і видалила всі публікації, де вони з'являлися разом, зі своїх сторінок.

Шейха Махра — дочка шейха Мохаммеда бін Рашида Аль Мактума і Зої Григоракос. Вона також є однією з 26 дітей шейха. Шейх Мохаммед — правитель Дубая, віцепрезидент і прем'єр-міністр Об'єднаних Арабських Еміратів, а також один із найбільших землевласників Великої Британії, який володіє більш ніж 40 000 гектарів у Лондоні, Шотландії та Ньюмаркеті.

Махра закінчила університет у Лондоні торік, здобувши ступінь з міжнародних відносин. Вона — затята прихильниця прав жінок.

Шейх Мана, колишній чоловік Махри, — відомий підприємець, якого фотографували з легендарним футболістом Роналдіньйо і скандальною особистістю в соціальних мережах Ендрю Тейтом.

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