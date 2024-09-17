Меган Маркл появилась на теннисном турнире в образе за $40 тысяч (фото)

Основная стоимость ансамбля герцогини Сассекской пришлась на ювелирные украшения.

Related video

43-летняя жена принца Гарри Меган Маркл посетила благотворительный теннисный турнир в Лос-Анджелесе, а модные обозреватели подсчитали, что стоимость ее одежды и украшений для этого мероприятия составила $40 тысяч, сообщает GB News.

Герцогиня Сассекская выбрала сшитое на заказ платье без рукавов с халтер-воротником "Edda" от роскошного итальянского бренда Giuliva Heritage стоимостью $1 400.

На создание этого вневременного изделия из экологически чистой смеси хлопка и шерсти ушло шесть часов "чистого мастерства", согласно веб-сайту бренда.

К платью она подобрала коричневую сумку-портфель от Caroline Herrera за $960 и пару обуви за $820 от одного из своих любимых брендов Aquazzura.

Меган дополнила образ классическими солнцезащитными очками Ray-Ban за $120 и ювелирными украшениями, включая золотые часы Cartier Tank Française за $28 тысяч и браслет из желтого золота "Love" того же бренда за $9 300.

Герцог и герцогиня Сассекские появились на теннисном турнире Джорджа Зайфена в честь покойного сына Келли Макки Зайфен Джорджа. Мероприятие Альянса за права детей было проведено в память о Джордже, который умер в возрасте всего девяти лет в июле 2022 года.

Маркл поддерживала Зайфена в горе после смерти Джорджа, а Зайфен ранее описывал Меган как "невероятного друга и мать", добавляя, что она "всегда первая говорит "да" и поддерживает тех, кого любит".

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл снова пожаловалась на жизнь в королевской семье.