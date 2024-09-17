Меган Маркл з'явилася на тенісному турнірі в образі за $40 тисяч (фото)

Основна вартість ансамблю герцогині Сассекської припала на ювелірні прикраси.

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43-річна дружина принца Гаррі Меган Маркл відвідала благодійний тенісний турнір у Лос-Анджелесі, а модні оглядачі підрахували, що вартість її одягу і прикрас для цього заходу становила $40 тисяч, повідомляє GB News.

Герцогиня Сассекська вибрала зшиту на замовлення сукню без рукавів із галтер-комірцем "Edda" від розкішного італійського бренду Giuliva Heritage вартістю $1 400.

На створення цього позачасового виробу з екологічно чистої суміші бавовни та вовни пішло шість годин "чистої майстерності", згідно з вебсайтом бренду.

До сукні вона підібрала коричневу сумку-портфель від Caroline Herrera за $960 і пару взуття за $820 від одного зі своїх улюблених брендів Aquazzura.

Меган доповнила образ класичними сонцезахисними окулярами Ray-Ban за $120 і ювелірними прикрасами, включно із золотим годинником Cartier Tank Française за $28 тисяч і браслетом з жовтого золота "Love" того ж бренду за $9 300.

Герцог і герцогиня Сассекські з'явилися на тенісному турнірі Джорджа Зайфена на честь покійного сина Келлі Маккі Зайфен Джорджа. Захід Альянсу за права дітей було проведено в пам'ять про Джорджа, який помер у віці всього дев'яти років у липні 2022 року.

Маркл підтримувала Зайфена в горі після смерті Джорджа, а Зайфен раніше описував Меган як "неймовірного друга і матір", додаючи, що вона "завжди перша каже "так" і підтримує тих, кого любить".

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл знову поскаржилася на життя в королівській родині.