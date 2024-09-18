Принцесса Нидерландов Алексия надела платье своей матери 20-летней давности (фото, видео)

19-летняя дочь короля Нидерландов стройной фигурой в наряде королевы Максимы. Принцесса Алексия в составе королевской семьи посетила мероприятие, на котором выступал ее отец.

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Дочь короля Нидерландов Виллема Александра и королевы Максимы принцесса Алексия 17 сентября посетила важное королевское мероприятие — Принсьесдаг, который проводится в стране ежегодно в третий вторник сентября и является ежегодным открытием парламентского года. В этот день монарх выступает на совместном заседании Генеральных штатов Нидерландов в Королевском театре с тронной речью.

На мероприятие 19-летняя Алексия надела красное платье своей матери Максимы с цветочным V-образным вырезом на лифе, сборчатой ​​талией.

Принцесса Нидерландов Алексия Фото: Getty Images

Платье с длинными рукавами и и плиссированной юбкой длиной до пола с цветочным принтом было дополнено клатчем Manila Stretch Clutch от Vernon Bruce Hoeksema и бежевыми кожаными босоножками на невысоком каблуке Versilia 100 Off-White Leather Sandals от Gianvito Rossi. Через плечо была одета сине-оранжевая лента, а под сердцем — королевский орден.

Необычным дополнением к образу королевской особы стало молодежное ожерелье в виде улыбающегося лица от Rosa de la Cruz London и бежевая перчатка на левой руке. Дочь короля уложила светлые локоны в пышную прическу и нанесла легкий макияж.

Красное платье Алексии может показаться знакомым давним поклонникам королевского стиля. Королева Максима надевала его в 2002 году, а затем снова в 2003 году, во время официального приема президента Мексики Висенте Фокса на государственном банкете во дворце Нордейнде.

Тогда свой смелый образ Ее Величество дополнила бриллиантово-жемчужной диадемой и серыми туфлями на каблуках с металлическим отливом.

Напомним, 18 сентября Фокус писал о том, что принцесса Кейт Миддлтон провела первую встречу после окончания курса химиотерапии.