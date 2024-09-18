Принцеса Нідерландів Алексія одягла сукню своєї матері 20-річної давнини (фото, відео)

19-річна дочка короля Нідерландів стрункою фігурою у вбранні королеви Максими. Принцеса Алексія у складі королівської сім'ї відвідала захід, на якому виступав її батько.

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Дочка короля Нідерландів Віллема Александра і королеви Максими принцеса Алексія 17 вересня відвідала важливий королівський захід — Принсьєсдаг, який проводиться в країні щороку в третій вівторок вересня і є щорічним відкриттям парламентського року. Цього дня монарх виступає на спільному засіданні Генеральних штатів Нідерландів у Королівському театрі з тронною промовою.

На захід 19-річна Алексія одягла червону сукню своєї матері Максими з квітковим V-подібним вирізом на ліфі, збірчастою талією.

Принцеса Нідерландів Алексія Фото: Getty Images

Сукня з довгими рукавами і плісированою спідницею завдовжки до підлоги з квітковим принтом була доповнена клатчем Manila Stretch Clutch від Vernon Bruce Hoeksema і бежевими шкіряними босоніжками на невисоких підборах Versilia 100 Off-White Leather Sandals від Gianvito Rossi. Через плече була одягнена синьо-помаранчева стрічка, а під серцем — королівський орден.

Незвичайним доповненням до образу королівської особи стало молодіжне намисто у вигляді усміхненого обличчя від Rosa de la Cruz London і бежева рукавичка на лівій руці. Дочка короля уклала світлі локони в пишну зачіску і нанесла легкий макіяж.

Червона сукня Алексії може здатися знайомою давнім шанувальникам королівського стилю. Королева Максима одягала її 2002 року, а потім знову 2003 року, під час офіційного прийому президента Мексики Вісенте Фокса на державному банкеті в палаці Нордейнде.

Тоді свій сміливий образ Її Величність доповнила діамантово-перловою діадемою і сірими туфлями на підборах з металевим відливом.

Нагадаємо, 18 вересня Фокус писав про те, що принцеса Кейт Міддлтон провела першу зустріч після закінчення курсу хіміотерапії.