"Предпочитаю быть свободной": внучка Грейс Келли рассказала о своей жизни (фото)

По словам Шарлотты Казираги, ей не нравится официально представлять королевскую семью Монако. Она является послом Chanel, увлекается литературой и занимается благотворительностью.

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Шарлотта Казираги, внучка знаменитой Грейс Келли, племянница правящего князя Монако Альбера и одиннадцатая в очереди на престол Монако в интервью Telegraph рассказала о своем стремлением к свободе и поделилась подробностями своей жизни.

38-летняя Шарлотта Казираги, чье состояние оценивается в 30 миллионов долларов, пытается дистанцироваться от представления о том, что ведет шикарную жизнь.

Шарлотта Казираги Фото: Getty Images

По словам аристократки, в детстве она не имела особых привилегий, пока росла в тихом городке на юго-востоке Франции. После смерти отца Стефано Казираги, который погиб в результате крушения моторной лодки в 1990 году, когда Шарлотте было четыре года, ее мать принцесса Каролина перевезла свою молодую семью из Монако, чтобы избежать внимания СМИ. Живя в Сен-Реми-де-Прованс, Шарлотта и ее два брата Андреа (40 лет) и Пьер (36 лет), ходили в "обычные" школы.

"Никогда не посещала частные школы, а ходила в школы, где учились дети с самым разным социальным происхождением. Я вообще не училась в привилегированной школе", — говорит Казираги. Она отметила, что высокое социальное и экономическое положение создает напряжение, сравнение, соперничество: "Всегда было трудно иметь…все это происхождение".

Королевская особа также рассказала, что после окончания Сорбонны проходила производственную практику в The Independent. "Я хотела быть нормальной, я хотела испытать эту суровость, когда люди не проявляют к тебе никакого интереса или не оказывают никакой помощи, и ты предоставлена ​​сама себе", — сказала она.

Шарлотта ясно дала понять, что жаждет "свободы" и ей не нравится "официально представлять" королевскую семью Монако. "Это оказывает давление, люди судят тебя и многого от тебя ждут, когда у тебя официальный статус. Я предпочитаю быть свободной", — объяснила она, добавив: "Я всегда стараюсь отстраниться от этого "королевского" статуса". Как подметили журналисты за 45-минутное интервью Казираги слово "свобода" повторила десять раз, видимо, это для нее много значит.

Известно, что в 2019 году Шарлотта вышла замуж за кинопродюсера Димитрия Рассама, сыном актрисы Кароль Буке. Брак распался в 2024 году. У бывших супругов есть 5-летний сын Бальтазар.

Шарлотта Казираги с бывшим мужем Димитрием Рассамом Фото: Getty Images

В марте, спустя два месяца после развода, Шарлотта закрутила роман с французским писателем, лауреатом престижной французской Гонкуровской премии, 46-летним Николя Матье. Сейчас бывшая наездница увлечена литературой. Она также организует семинары по вопросам здоровья в больнице княжества и принимает участие в разных благотворительных мероприятиях.

Напомним, 29 марта Фокус писал о том, что трон Монако могла занять сестра князя Альбера.