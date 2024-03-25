Шарлотта Казираги вышла в свет после новостей о разводе (фото)

Внучка княгини Монако Грейс Келли присоединилась к своему дяде Альберу на гламурном мероприятии. Недавно стало известно о ее разводе после четырех лет брака.

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Шарлотта Казираги вышла в свет после новостей о разводе с режиссером Димитрием Рассамом. Для публичного появления внучка Грейс Келли выбрала кутюрный наряд Chanel. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

11-я в очереди на престол Монако накануне посетила бал роз в Монте-Карло, организованный Кристианом Лубутеном.

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Шарлотта Казираги, внучка Грейс Келли, разводится после четырех лет брака

Для выхода монакская журналистка выбрала серое платье Chanel из коллекции Spring/Summer 2022 Couture. Наряд имел разрез посередине и был украшен цветным бисером. Она добавила к вечернему аутфиту черный лаконичный клатч и оставила волосы распущенными.

Шарлотта Казираги Фото: Getty Images

На гламурное мероприятие также пришли дядя Казираги, князь Монако Альбер II, и его жена Шарлен.

Шарлотта Казираги и князь Альбер II с женой Шарлен Фото: Getty Images

Недавно стало известно, что после четырех лет брака Шарлотта Казираги разводится с Димитрием Рассомом. Они связали себя узами брака на двух свадебных церемониях в июне 2019 года.

Сообщалось, что причиной разрыва стало постоянное расстояние. Шарлотта большую часть времени проводит в Монако, а ее бывший возлюбленный из-за работы находится в Париже и Лос-Анджелесе.

У пары подрастает сын Бальтазар, который родился в 2018 году. Также у Казираги есть старший наследник Рафаэль от комика Гада Эльмалеха.

Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам Фото: Getty Images

Напомним, в начале 2023 года сообщалось, что внучка Грейс Келли ждет третьего ребенка.

Также Фокус писал о наряде княгини Шарлен на балу роз.