Шарлотта Казірагі вийшла у світ після новин про розлучення (фото)

Онука княгині Монако Грейс Келлі приєдналася до свого дядька Альбера на гламурному заході. Нещодавно стало відомо про її розлучення після чотирьох років шлюбу.

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Шарлотта Казірагі вийшла у світ після новин про розлучення режисером Димитрієм Рассамом. Для публічної появи онука Грейс Келлі обрала кутюрне вбрання Chanel. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

11-та в черзі на престол Монако напередодні відвідала бал троянд у Монте-Карло, організований Крістіаном Лубутеном.

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Шарлотта Казірагі, онука Грейс Келлі, розлучається після чотирьох років шлюбу

Для виходу монакська журналістка обрала сіру сукню Chanel з колекції Spring/Summer 2022 Couture. Вбрання мало розріз посередині та було прикрашене кольоровим бісером. Вона додала до вечірнього аутфіту чорний лаконічний клатч та залишила волосся розпущеним.

Шарлотта Казірагі Фото: Getty Images

На гламурний захід також прийшли дядько Казірагі, князь Монако Альбер ІІ, та його дружина Шарлін.

Шарлотта Казірагі та князь Альбер ІІ з дружиною Шарлін Фото: Getty Images

Нещодавно стало відомо, що після чотирьох років шлюбу Шарлотта Казірагі розлучається з Димитрієм Рассомом. Вони пов'язали себе узами шлюбу на двох весільних церемоніях у червні 2019 року.

Повідомлялося, що причиною розриву стала постійна відстань. Шарлотта більшість часу проводить у Монако, а її колишній коханий через роботу перебуває в Парижі та Лос-Анджелесі.

У пари підростає син Бальтазар, який народився у 2018 році. Також у Казірагі є старший спадкоємець Рафаель від коміка Гада Ельмалеха.

Шарлотта Казірагі та Димитрій Рассам Фото: Getty Images

Нагадаємо, на початку 2023 року повідомлялося, що онука Грейс Келлі чекає на третю дитину.

Також Фокус писав про вбрання княгині Шарлін на балу троянд.