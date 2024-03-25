Княгиня Монако Шарлін вийшла у світ у блискучому комбінезоні (фото)

Монарша персона обрала вбрання від ліванського дизайнера. Вони з чоловіком відвідали гламурну подію в Монте-Карло.

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Княгиня Монако Шарлін зʼявилася у блискучому ефектному образі, коли вийшла на публіку разом з чоловіком Альбером. Про це пише Daily Mail.

Дружина князя Альбера ІІ була в прикрашеному коштовностями золотистому комбінезоні з паєтками ELIE SAAB, коли подружжя відвідало гламурний бал троянд у Монте-Карло. До вечірнього образу колишня плавчиня додала лаконічний клатч (також від ліванського дизайнера).

Княгиня та князь Монако Фото: Getty Images

Мама двох дітей також тримала у руках букет червоних і рожевих квітів, коли вона прибула на "Disco Bal de la Rose Monaco", організований Крістіаном Лубутеном.

Княгиня та князь Монако Фото: Getty Images

Зокрема, дружина князя Альбера ІІ дебютувала з новою зачіскою. Вона продемонструвала більш виражений чубчик.

Княгиня Шарлін Фото: Getty Images

Кілька місяців тому монарша персона вразила шанувальників, змінивши свої фірмові світлі пасма на теплий каштановий відтінок. Втім, згодом Шарлін знову повернулася до платинового блонду.

Княгиня Шарлін Фото: fondationprincessecharlene\Instagram

"Княгиня Монако Шарлін уперше за 10 років відвідує Bal de la Rose у золотому комбінезоні ELIE SAAB, що підходить до тематики вечірньої дискотеки", — відреагував Елі Сааб на появу Шарлін у його вбранні.

Княгиня Шарлін

Нагадаємо, княгиня Шарлін вийшла на публіку в діловому штанному костюмі.

Також Фокус писав про схожість княгині Монако Шарлін та Грейс Келлі.