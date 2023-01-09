Внучка Грейс Келлі Шарлотта Казірагі чекає на третю дитину

Шарлотта одружена з Димитрієм Рассамом, сином актриси Кароль Буке.

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Племінниця князя Монако Альбера, Шарлотта Казірагі вагітна втретє. Шарлотта 2019 року вже народила сина Бальтазара від свого чоловіка Димитрія Рассама, сина актриси Кароль Буке. Про це пише французьке видання Voici.

Шарлотта Казірагі – одна з найвідоміших представниць княжої родини Монако. Вона – дочка принцеси Монако Кароліни та італійського бізнесмена й гонщика Стефано Казірагі.

У черзі на престол Монако Шарлотта Казірагі посідає 11-те місце. Вона є офіційним послом кінних колекцій Gucci. 2014 року вона стала обличчям косметики Gucci. А у 2018 році вона взяла участь у створенні кампанії Yves Saint Laurent для осінньої колекції 2018 року, давши їй хештег #YSL15, а у 2020 році Шарлотта стала послом бренду Chanel.

[ + – ] Шарлотта Казірагі на показі Chanel Фото: Getty Images

Шарлотта відома, як ікона стилю, вона часто одягає речі та прикраси своєї покійної бабусі, голлівудської актриси Грейс Келлі.

Шарлотта у свій час зустрічалася з актором Гаспаром Ульєлем, який загинув минулого року. Серед її бойфрендів були італійський режисер Ламберто Самфеліче, актор Гад Ельмалех, від якого вона народила сина Рафаеля.

За Димитрія Рассама Шарлотта вийшла заміж у 2019 році після двох із половиною років стосунків. Рассам, який є сином актриси Кароль Буке, до шлюбу з Шарлоттою був одружений з російською моделлю Марією Новосєловою, від якої в нього є дочка Дар'я.

[ + – ] Шарлотта Казірагі та Димитрій Рассам Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше стало відомо, що також на третю дитину чекають відомі актори Клер Дейнс, зірка серіалу "Батьківщина", і Х'ю Денсі, який зіграв детектива в серіалі "Ганнібал".