Клер Дейнс, зірка "Батьківщини", чекає на третю дитину

Актриса з 2009 року одружена із Х'ю Денсі, зіркою серіалу "Ганнібал".

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Актори Клер Дейнс і Х'ю Денсі повідомили, що чекають на третю дитину. У них вже є 10-річний син Сайрус та чотирирічний Роуен. Про це пише CNN.

Пара ще не оголосила ні про стать дитини, ні про те, коли чекати на поповнення.

Будучи вагітною другою дитиною в 2018 році, актриса, удостоєна багатьох нагород, зізналася, що з нетерпінням чекала відпочинку після того, як пропрацювала більшу частину своєї першої вагітності.

"Доволі скоро я ненадовго піду на пенсію і просто буду вагітною", — розповідала вона журналістам на прем'єрі серіалу "Батьківщина". Порівнюючи це зі своєю першою вагітністю, вона назвала це "величезною розкішшю".

[ + – ] Клер Дейнс

Новини про дитину пари з'явилися після того, як минулого місяця було оголошено номінантів на премію "Золотий глобус". Клер Дейнс була номінована за роль у серіалі "Флейшман у біді".

43-річна Дейнс та 47-річний Денсі одружилися у 2009 році, після того, як познайомилися на зйомках фільму "Вечір" за два роки до цього.

Клер довгий час приписували роман з Леонардо Ді Капріо, її партнером з культового фільму "Ромео + Джульєтта" режисера База Лурманна, така сильна була між ними хімія. Але актори були просто друзями.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо та Клер Дейнс у фільмі "Ромео + Джульєтта" Фото: Скриншот

Цікаво, але в фільм, що прославив її, Клер потрапила тільки після того, як її кандидатуру запропонувала актриса Джоді Фостер. Раніше Баз встиг відмовити Наталі Портман, Кейт Уінслет, Різ Візерспун, Сарі Мішель Геллар та Христині Річчі.

Нагадаємо, зараз Леонардо Ді Капріо, за чутками, зустрічається з молодою моделлю Вікторією Ламас, дочкою актора Лоренцо Ламаса.