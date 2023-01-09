Клэр Дэйнс, звезда "Родины", ждет третьего ребенка

Актриса с 2009 года замужем за Хью Дэнси, звездой сериала "Ганнибал".

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Актеры Клэр Дейнс и Хью Дэнси сообщили, что ждут третьего ребенка. У них уже есть 10-летний сын Сайрус и четырехлетний Роуэн. Об этом пишет CNN.

Пара еще не объявила ни о поле ребенка, ни о том, когда ожидать пополнения.

Будучи беременной вторым ребенком в 2018 году, актриса, удостоенная множества наград, призналась, что с нетерпением ждала отдыха после того, как проработала большую часть своей первой беременности.

"Довольно скоро я ненадолго уйду на пенсию и просто буду беременна", — рассказывала она журналистам на премьере сериала "Родина". Сравнивая это со своей первой беременностью, она назвала это "огромной роскошью".

[ + – ] Клэр Дэйнс

Новости о ребенке пары появились после того, как в прошлом месяце были объявлены номинанты на премию "Золотой глобус". Клэр Дэйнс была номинирована за роль в сериале "Флейшман в беде".

43-летняя Дэйнс и 47-летний Дэнси поженились в 2009 году, после того, как познакомились на съемках фильма "Вечер" за два года до этого.

Клэр долгое время приписывали роман с Леонардо ДиКаприо, ее партнером по культовому фильму "Ромео + Джульетта" режиссера База Лурманна, так сильна была между ними химия. Но актеры были просто друзьями.

[ + – ] Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс в фильме "Ромео + Джульетта" Фото: Скриншот

Интересно, но в прославивший ее фильм Клэр попала только после того, как ее кандидатуру предложила актриса Джоди Фостер. Ранее Баз успел отказать Натали Портман, Кейт Уинслет, Риз Уизерспун, Саре Мишель Геллар и Кристине Риччи.

Напомним, сейчас Леонардо ДиКаприо, по слухам, встречается с молодой моделью Викторией Ламас, дочерью актера Лоренцо Ламаса.