Леонардо ДиКаприо проводит отпуск на яхте в компании молодых девушек

Но его новая пассия, Виктория Ламас, его не сопровождала.

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На фоне слухов о новом романе 48-летнего Леонардо ДиКаприо с 23-летней Викторией Ламас, актер отправился отдыхать на Сен-Бартс в компании друзей и молодых девушек в бикини. Об этом пишет Daily Mail.

Леонардо заметили на борту роскошной яхты Эрнесто Бертарелли, самого молодого миллиардера Италии, которая пришвартована у острова миллионеров Сен-Бартс на Карибах.

[ + – ] Леонардо ДиКаприо на Сен-Бартсе

48-летний обладатель "Оскара" отлично проводил время без рубашки и с сигаретой: загорал и купался. Известно, что он отдыхает с актером Тоби Магуайром и своим другом Джо Нахмада.

Окружали Леонардо несколько девушек в бикини – одна из которых Мэдисон Хедрик, подруга Джо.

Но среди гостей на яхте не было новой пассии Леонардо ДиКаприо – 23-летней модели и начинающей актрисы Виктории Ламас, дочки известного актера 1990-х Лоренцо Ламаса.

[ + – ] Леонардо ДиКаприо на Сен-Бартсе

У Лео и Виктории было уже несколько свиданий. Только на прошлой неделе их видели вместе три раза. Они ходили в ресторан и посещали ночные клубы. Никто из них не комментировал слухи об отношениях.

Зато Лоренцо уже заявил, что между его дочерью и Леонардо нет ничего серьезного. Они просто виделись на вечеринках.

Также Ламас отметил, что его дочь юна и может отнестись к этим отношениям, как к приключению.

"Я лишь сказал ей никаких трансатлантических путешествий с Лео. В любом случае, я рад за нее. У нее давно не было серьезных отношений", – добавил актер, отметив, что Ди Каприо и Виктория пока не встречаются.

Хоть Лоренцо и запретил дочери совершать "трансатлантические путешествия", судя по фото папарацци, Виктория все-таки была с Леонардо на Сен-Бартелеми какое-то время.

Напомним, до Нового года на Сен-Бартсе начался так называемый "парад миллиардеров". По традиции, множество богатых и знаменитых приплывают к этому карибскому острову на своих шикарных яхтах, чтобы встретить здесь Новый год и провести зимние каникулы.