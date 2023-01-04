Леонардо Ді Капріо проводить відпустку на яхті в компанії молодих дівчат

Але його нова пасія Вікторія Ламас його не супроводжувала.

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На тлі чуток про новий роман 48-річного Леонардо ДіКапріо з 23-річною Вікторією Ламас актор відправився відпочивати на Сен-Бартс у компанії друзів і молодих дівчат у бікіні. Про це пише Daily Mail.

Леонардо помітили на борту розкішної яхти Ернесто Бертареллі, наймолодшого мільярдера Італії, яка пришвартована на острові мільйонерів Сен-Бартс на Карибах.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо на Сен-Бартсі

48-річний власник "Оскара" чудово проводив час без сорочки та з цигаркою: засмагав і купався. Відомо, що він відпочиває з актором Тобі Магвайром і своїм другом Джо Нахмадою.

Оточували Леонардо кілька дівчат у бікіні — одна з них Медісон Гедрік, подруга Джо.

Але серед гостей на яхті не було нової пасії Леонардо ДіКапріо — 23-річної моделі й акторки-початківиці Вікторії Ламас, доньки відомого актора 1990-х Лоренцо Ламаса.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо на Сен-Бартсі

Лео та Вікторія мали вже кілька побачень. Лише минулого тижня їх бачили разом тричі. Вони ходили в ресторан і відвідували нічні клуби. Ніхто з них не коментував чутки про стосунки.

Натомість Лоренцо вже заявив, що між його дочкою та Леонардо немає нічого серйозного. Вони просто бачилися на вечірках.

Також Ламас зазначив, що його дочка юна та може поставитися до цих стосунків як до пригоди.

"Я лише сказав їй — жодних трансатлантичних подорожей з Лео. У будь-якому випадку, я радий за неї. У неї давно не було серйозних стосунків", — додав актор, зазначивши, що Ді Капріо та Вікторія поки що не зустрічаються.

Хоч Лоренцо й заборонив дочці здійснювати "трансатлантичні подорожі", судячи з фото папараці, Вікторія таки була з Леонардо на Сен-Бартелемі якийсь час.

Нагадаємо, до Нового року на Сен-Бартсі розпочався так званий "парад мільярдерів". За традицією безліч багатих і знаменитих припливають до цього карибського острова на своїх шикарних яхтах, щоб зустріти тут Новий рік і провести зимові канікули.