Багатство на плаву. На острові Сен-Бартс розпочався "парад" яхт мільярдерів

На Карибські острови почали прибувати мільярдери, щоби вже традиційно зустріти Новий рік на пляжі.

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Після Різдва на Карибах починається щорічний "парад мільярдерів", коли багатії з усього світу на своїх шикарних яхтах швартуються біля модного острова Сен-Бартс, або Сен-Бартелемі, заморського володіння Франції. Наразі там зібралося яхт на кілька мільярдів доларів. Щоправда, завсідників, російських олігархів цього року на Сен-Бартсі не видно, після введення санкцій вони обирають більш демократичні місця для відпочинку, де їх шикарні яхти не заарештують. Про це пише Forbes.

Острів Сен-Бартелемі, або Сен-Бартс, став популярним серед багатіїв після того, як у 1957 році Рокфеллер купив тут дві ділянки землі та побудував шикарну віллу.

З того часу острів став культовим серед багатих і знаменитих. І після Різдва тут зазвичай зустрічають Новий рік ті, хто може собі це дозволити. Щорічне збирання шикарних яхт вже прозвали тут "парадом мільярдерів".

[ + – ] "Парад мільярдерів" на Сен-Бартсі Фото: Скриншот

Зараз у Сен-Бартс вже пришвартовані шикарні яхти спортивного магната Джеррі Джонса, репера Пі Дідді та скандального Берні Екклстоуна.

Багато яхт коштують мільйони доларів і можуть похвалитися вертолітними палубами, тренажерними залами, басейнами та іншими атрибутами розкоші.

Стоянка мільярдерів біля узбережжя карибського острова, відомого своїми пляжами з білим піском та дизайнерськими магазинами, цього року виглядала трохи менш багатолюдною без традиційних російських супер'яхт, але вже зібрала солідний список іменитих гостей.

Берні Екклстоун, колишній бос F1, прибув на своїй Force Blue, яка раніше належала його колишньому партнеру Флавіо Бріаторе.

[ + – ] Берні Екклстоун з дружиною Фабіаною

Він придбав її за 25 мільйонів доларів після того, як її конфіскували у Бріаторі за несплату податків і продали з аукціону.

Власник Dallas Cowboys Джеррі Джонс купив 357-футову Bravo Eugenia у голландської фірми Oceanco за 250 мільйонів доларів. І назвав її на честь своєї дружини Євгенії. Щорічні витрати на утримання яхти становлять від 15 до 20 мільйонів доларів.

А музичний магнат та репер Пі Дідді відпочиває на Сен-Бартсі на яхті Victorious. Вона була побудована на верфі Ak Yachts у Туреччині та може похвалитися шикарним класичним інтер'єром. Її можна орендувати за 850 000 доларів на тиждень.

[ + – ] Пі Дідді на борту своєї яхти Victorious

На яхті репера є 10-місний кінотеатр, басейн з підігрівом, хаммамм, джакузі на кормовій палубі та сліпуча верхня палуба з панорамним лаунжем.

Тим часом на знімках із сонячної берегової лінії можна побачити Ернесто Бертареллі, наймолодшого мільярдера Італії на його яхті Vava, та продюсера Девіда Геффена на його яхті Rising Sun.

Геффен славиться своїми шикарними новорічними вечірками, на яких можна зустріти Джулію Робертс, Леонардо ДіКапріо, Брюса Спрінгстіна, Марію Шрайвер, Опру Вінфрі та Орландо Блума, і це далеко не весь список його звичайних гостей.

[ + – ] Гості на борту яхти Девіда Геффена Фото: Instagram David Geffen [ + – ] Яхта Девіда Геффена Фото: Instagram David Geffen

Саме на цій яхті Геффен та його команда із 45 осіб самоізолювались у Гренадинах під час пандемії COVID-19.

А розробник комп'ютерних ігор Дейв Хейджвуд відпочиває на Карибах на Galaxy, яку надихнула фестиваль Burning Man.

Нагадаємо, саме на Карибах було заарештовано шикарну яхту друга Путіна Віктора Вексельберга. 254-футове судно було пришвартовано до Пальма-де-Майорки, столиці іспанських Балеарських островів.

Цей арешт став першим у санкційній ініціативі уряду США щодо "захоплення та заморожування" гігантських судів та інших дорогих активів російської еліти у спробі посилити тиск на Путіна у відповідь на вторгнення в Україну.