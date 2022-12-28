Богатство на плаву. На острове Сен-Бартс начался "парад" яхт миллиардеров

На Карибские острова начали прибывать миллиардеры, чтобы уже традиционно встретить Новый год на пляже.

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После Рождества, на Карибах начинается ежегодный "парад миллиардеров", когда богачи со всего мира на своих шикарных яхтах швартуются у модного острова Сен-Бартс, или Сен-Бартелеми, заморского владения Франции. Сейчас там собралось яхт на несколько миллиардов долларов. Правда, завсегдатаев, российских олигархов, в этом году на Сен-Бартсе не видно, после введения санкций они выбирают более демократичные места для отдыха, где их шикарные яхты не будут арестованы. Об этом пишет Forbes.

Остров Сен-Бартелеми, или Сен-Бартс, стал популярен среди богачей после того, как в 1957 году Рокфеллер купил здесь два участка земли и построил шикарную виллу.

С той поры остров стал культовым среди богатых и знаменитых. И после Рождества здесь обычно встречают Новый год те, кто может себе это позволить. Ежегодный сбор шикарных яхт уже прозвали здесь "парадом миллиардеров".

[ + – ] "Парад миллиардеров" на Сен-Бартсе Фото: Скриншот

Сейчас у Сен-Бартс уже пришвартованы шикарные яхты спортивного магната Джерри Джонса, рэпера Пи Дидди и скандального Берни Экклстоуна.

Многие из яхт стоят миллионы долларов и могут похвастаться вертолетными палубами, тренажерными залами, бассейнами и другими атрибутами роскоши.

Стоянка миллиардеров у побережья карибского острова, известного своими пляжами с белым песком и дизайнерскими магазинами, в этом году выглядела немного менее многолюдной без традиционных российских суперъяхт, но уже собрала солидный список именитых гостей.

Берни Экклстоун, бывший босс F1, прибыл на своей Force Blue, которая ранее принадлежала его бывшему партнеру Флавио Бриаторе.

[ + – ] Берни Экклстоун с женой Фабианой

Он приобрел ее за 25 миллионов долларов после того, как она была конфискована у Бриаторе за неуплату налогов и продана с аукциона.

Владелец Dallas Cowboys Джерри Джонс купил 357-футовую Bravo Eugenia у голландской фирмы Oceanco за 250 миллионов долларов. И назвал ее в честь своей жены Евгении. Ежегодные расходы на содержание яхты составляют от 15 до 20 миллионов долларов.

А музыкальный магнат и рэпер Пи Дидди отдыхает на Сен-Бартсе на яхте Victorious. Она была построена на верфи Ak Yachts в Турции и может похвастаться шикарным классическим интерьером. Ее можно арендовать за 850 000 долларов в неделю.

[ + – ] Пи Дидди на борту своей яхты Victorious

На яхте рэпера есть 10-местный кинотеатр, бассейн с подогревом, хаммамм, джакузи на кормовой палубе и ослепительная верхняя палуба с панорамным лаунжем.

Тем временем на снимках с солнечной береговой линии можно увидеть Эрнесто Бертарелли, самого молодого миллиардера Италии на его яхте Vava, и продюсера Дэвида Геффена на его яхте Rising Sun.

Геффен славится своими шикарными новогодними вечеринками, на которых можно встретить Джулию Робертс, Леонардо ДиКаприо, Брюса Спрингстина, Марию Шрайвер, Опру Уинфри и Орландо Блума и это далеко не весь список его обычных гостей.

[ + – ] Гости на борту яхты Дэвида Геффена Фото: Instagram David Geffen [ + – ] Яхта Дэвида Геффена Фото: Instagram David Geffen

Именно на этой яхте Геффен и его команда из 45 человек самоизолировались в Гренадинах во время пандемии COVID-19.

А разработчик компьютерных игр Дэйв Хейджвуд отдыхает на Карибах на Galaxy, которая была вдохновлена фестивалем Burning Man.

Напомним, именно на Карибах была арестована шикарная яхта друга Путина Виктора Вексельберга. 254-футовое судно было пришвартовано в Пальма-де-Майорке, столице испанских Балеарских островов.

Этот арест стал первым в санкционной инициативе правительства США по "захвату и заморозке" гигантских судов и других дорогостоящих активов российской элиты в попытке усилить давление на Путина в ответ на вторжение в Украину.