Внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги ждет третьего ребенка

Шарлотта замужем замужем за Димитрием Рассамом, сыном актрисы Кароль Буке.

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Племянница князя Монако Альбера, Шарлотта Казираги беременна в третий раз. Шарлотта в 2019 году уже родила сына Бальтазара от своего супруга Димитрия Рассама, сына актрисы кароль Буке. Об этом пишет французское издание Voici.

Шарлотта Казираги – одна из самых известных представительниц княжеской семьи Монако. Она – дочь принцессы Монако Каролины и итальянского бизнесмена и гонщика Стефано Казираги.

В очереди на престол Монако Шарлотта Казираги занимает 11-е место. Она является официальным послом конных коллекций Gucci. В 2014 году она стала лицом косметики Gucci. А в 2018 году она приняла участие в создании кампании Yves Saint Laurent для осенней коллекции 2018 года, дав ей хэштег #YSL15, а в 2020 году Шарлотта стала послом бренда Chanel.

[ + – ] Шарлотта Казираги на показе Chanel Фото: Getty Images

Шарлотта известна, как икона стиля, она часто надевает вещи и украшения своей покойной бабушки, голливудской актрисы Грейс Келли.

Шарлота одно время встречалась с актером Гаспаром Ульелем, погибшим в прошлом году. Также среди ее бойфрендов были итальянский режиссер Ламберто Самфеличе, актер Гад Эльмалех, от которого она родила сына Рафаэля.

За Димитрия Рассама Шарлотта вышла замуж в 2019 году после двух с половиной лет отношений. Рассам, который является сыном актрисы Кароль Буке, до брака с Шарлоттой был женат на русской модели Марии Новоселовой, от которой у него есть дочь Дарья.

[ + – ] Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам Фото: Getty Images

Напомним, ранее стало известно, что также третьего ребенка ждут известные актеры Клэр Дэйнс, звезда сериала "Родина" и Хью Дэнси, сыгравший детектива в сериале "Ганнибал".