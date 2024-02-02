Шарлотта Казірагі, онука Грейс Келлі, розлучається після чотирьох років шлюбу

11-та в черзі на трон Монако була одружена з Димитрієм Рассамом, сином актриси Кароль Буке. У пари є син Бальтазар.

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Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам розлучаються після чотирьох років шлюбу. Чутки про розкол почали циркулювати у пресі минулого тижня. Однак поки офіційно підтвердження не було. Раніше стало відомо, що Шарлотта чекає на дитину. Про це пише PEOPLE.

37-річна Шарлотта Казірагі, онука Грейс Келлі, княгині Монако та 42-річний кінопродюсер Дмитро Рассам, син актриси Кароль Буке та продюсера Жан-П'єра Рассама, пов'язали себе узами шлюбу на двох весільних церемоніях у червні 2019 року.

До цього вони зустрічалися два роки. Пара побралася під час катання на лижах і в жовтні 2018 року у них народився син Бальтазар. П'ятирічний хлопчик – 12-й у черзі на престол Монако.

Шарлотта Казірагі та Димитрій Рассам Фото: Getty Images

Шарлотта віддає перевагу Монако, де її діти: Бальтазар і старший син Рафаель, ходять до школи. Але робота Дмитра вимагає, щоб він перебував у Лос-Анджелесі, Парижі та інших місцях.

За даними французьких ЗМІ, Шарлотта хотіла розлучитися ще в грудні, тому що пара переживає кризу через напружений графік роботи Дмитра.

У листопаді 2023 року Шарлотта сама відвідала Національний день Монако зі своїми дітьми, де вони приєдналися до її матері принцеси Кароліни, дядька – князя Монако Альбера, княгині Шарлен та інших членів королівської родини Монако.

Шарлотту та Дмитра бачили разом на початку осені, у тому числі на традиційному пікніку в Монако з Рафаелем та Бальтазаром у вересні та на ювілейній вечері AMADE в Опері Гарньє у Монте-Карло у жовтні.

Хто така Шарлотта Казірагі

Шарлотта — єдина дочка принцеси Кароліни та її другого чоловіка Стефано Казірагі, які загинули внаслідок краху човна 1990 року. В даний час Шарлотта займає 11-е місце в черзі на трон Монако після своїх старших братів Андреа, П'єра та всіх їхніх маленьких дітей. Бальтазар слідує за нею як 12-й у лінії спадкування, тому що його батьки одружилися після його народження. Згідно з цивільним кодексом Монако, дітям дозволено вступати в чергу за наступного шлюбу, санкціонованого правлячим сувереном.

Шарлотта Казірагі Фото: Getty Images

Дмитро — син французької актриси Кароль Буке і відомий своєю роботою над "Маленьким принцем" та картиною "Три мушкетери" французької продюсерської компанії Pathé. Раніше він був одружений з російською моделлю Маше Новосьоловою. Від цього шлюбу має доньку Дарину.

Шарлотта та Дмитро одружилися на цивільній церемонії у тронній залі палацу в Монако 1 червня 2019 року та знову відсвяткували весілля у Провансі, Франція, 29 червня. Наречена була одягнена в сукню без бретельок Chanel і віддала шану Грейс Келлі, одягнувши її діамантове кольє Cartier, яке голлівудська зірка отримала як весільний подарунок, коли вийшла заміж за принца Реньє в 1956 році.