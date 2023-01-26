Прикрила живіт жакетом: вагітна Шарлотта Казірагі відвідала показ Chanel (фото)

Журналістка та племінниця князя Монако Альбера II — Шарлотта Казірагі — приїхала до Парижа на Тиждень моди.

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36-річна Шарлотта Казірагі приїхала подивитися шоу Chanel. Дівчина з лютого 2020 року є амбасадоркою французького бренду. А минулого року в січні Шарлотта відкривала шоу бренду, виїхавши на подіум верхи на коні. Про це пише Hola.

Сьогодні Казірагі прибула на шоу лише як почесна гостя. Вона вагітна третьою дитиною, і якщо придивитися, то на фото вже трохи помітний її живіт, що округлився.

[ + – ] Шарлотта Казірагі Фото: Getty Images

Одягнена Шарлотта була в твідовий біло-рожевий брючний костюм від бренду Chanel поверх білого топа, в руках тримала маленьку рожеву сумку від цього ж бренду і була взута в лакові ботильйони з розсипом страз на підборах теж від Chanel. Поверх вбрання вона накинула твідове темне пальто.

Фото: Getty Images

Каштанове волосся Казірагі було розпущене і красиво спадало на плечі, а в макіяжі вона лише трохи підкреслила очі та яскравою помадою губи. Також її образ доповнював красивий темний манікюр і кілька каблучок на пальцях.

Фотографи зробили фото Шарлотти разом із французькою співачкою та акторкою Ванессою Параді — великою шанувальницею Будинку Chanel. Жінки були сфотографовані в першому ряду на шоу.

Фото: Getty Images

Шарлотта Казірагі — одна з найвідоміших представниць княжої родини Монако. Вона — дочка принцеси Монако Кароліни та італійського бізнесмена й гонщика Стефано Казірагі.

У черзі на престол Монако Шарлотта Казірагі посідає 11-те місце. Вона є офіційним послом кінних колекцій Gucci. У 2014 році вона стала обличчям косметики Gucci. А в 2018 році вона взяла участь у створенні кампанії Yves Saint Laurent для осінньої колекції 2018 року, давши їй хештег #YSL15, а у 2020 році Шарлотта стала послом бренду Chanel.

Також Фокус писав, що за Димитрія Рассама Шарлотта вийшла заміж у 2019 році після двох з половиною років стосунків. Рассам, який є сином акторки Кароль Буке, до шлюбу із Шарлоттою був одружений з російською моделлю Марією Новоселовою, від якої в нього є дочка Дар'я.