Прикрыла живот жакетом: беременная Шарлотта Казираги посетила показ Chanel (фото)

Журналистка и племянница князя Монако Альбера II – Шарлотта Казираги – приехала в Париж на Неделю моды.

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36-летняя Шарлотта Казираги приехала посмотреть шоу Chanel. Девушка с февраля 2020 года является амбассадором французского бренда. А в прошлом году в январе Шарлотта открывала шоу бренда, выехав на подиум верхом на лошади. Об этом пишет Hola.

Сегодня Казираги прибыла на шоу лишь в качестве почетной гостьи. Она беременна третьим ребенком, и если присмотреться, то на фотографиях уже немного заметен ее округлившийся живот.

[ + – ] Шарлотта Казираги Фото: Getty Images

Одета Шарлотта была в твидовый бело-розовый брючный костюм от бренда Chanel поверх белого топа, в руках держала маленькую розовую сумку от этого же бренда и была обута в лаковые ботильоны с россыпью страз на каблуках тоже от Chanel. Поверх наряда она набросила твидовое темное пальто.

Фото: Getty Images

Каштановые волосы Казираги были распущены и красиво спадали на плечи, а в макияже она лишь немного подчеркнула глаза и яркой помадой губы. Также ее образ дополнял красивый темный маникюр и несколько колец на пальцах.

Фотографы сделали фото Шарлотты вместе с французской певицей и актрисой Ванессой Паради – большой поклонницей Дома Chanel. Дамы были запечатлены в первом ряду на шоу.

Фото: Getty Images

Шарлотта Казираги – одна из самых известных представительниц княжеской семьи Монако. Она – дочь принцессы Монако Каролины и итальянского бизнесмена и гонщика Стефано Казираги.

В очереди на престол Монако Шарлотта Казираги занимает 11-е место. Она является официальным послом конных коллекций Gucci. В 2014 году она стала лицом косметики Gucci. А в 2018 году она приняла участие в создании кампании Yves Saint Laurent для осенней коллекции 2018 года, дав ей хэштег #YSL15, а в 2020 году Шарлотта стала послом бренда Chanel. ﻿

Также Фокус писал, что за Димитрия Рассама Шарлотта вышла замуж в 2019 году после двух с половиной лет отношений. Рассам, который является сыном актрисы Кароль Буке, до брака с Шарлоттой был женат на русской модели Марии Новоселовой, от которой у него есть дочь Дарья.