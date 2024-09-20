"Віддаю перевагу бути вільною": внучка Грейс Келлі розповіла про своє життя (фото)

За словами Шарлотти Казірагі, їй не подобається офіційно представляти королівську сім'ю Монако. Вона є послом Chanel, захоплюється літературою і займається благодійністю.

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Шарлотта Казірагі, онука знаменитої Грейс Келлі, племінниця правлячого князя Монако Альбера та одинадцята в черзі на престол Монако, в інтерв'ю Telegraph розповіла про своє прагненням до свободи і поділилася подробицями свого життя.

38-річна Шарлотта Казірагі, чиї статки оцінюють у 30 мільйонів доларів, намагається дистанціюватися від уявлення про те, що веде шикарне життя.

Шарлотта Казірагі Фото: Getty Images

За словами аристократки, в дитинстві вона не мала особливих привілеїв, поки росла в тихому містечку на південному сході Франції. Після смерті батька Стефано Казірагі, який загинув унаслідок аварії моторного човна 1990 року, коли Шарлотті було чотири роки, її мати принцеса Кароліна перевезла свою молоду сім'ю з Монако, щоб уникнути уваги ЗМІ. Живучи в Сен-Ремі-де-Прованс, Шарлотта та її двоє братів Андреа (40 років) і П'єр (36 років), ходили у "звичайні" школи.

"Ніколи не відвідувала приватні школи, а ходила до шкіл, де навчалися діти з найрізноманітнішим соціальним походженням. Я взагалі не вчилася в привілейованій школі", — каже Казірагі. Вона зазначила, що високе соціальне та економічне становище створює напругу, порівняння, суперництво: "Завжди було важко мати... все це походження".

Королівська особа також розповіла, що після закінчення Сорбонни проходила виробничу практику в The Independent. "Я хотіла бути нормальною, я хотіла випробувати цю суворість, коли люди не виявляють до тебе жодного інтересу або не надають жодної допомоги, і ти надана сама собі", — сказала вона.

Шарлотта ясно дала зрозуміти, що жадає "свободи" і їй не подобається "офіційно представляти" королівську сім'ю Монако. "Це чинить тиск, люди судять тебе і багато чого від тебе чекають, коли у тебе офіційний статус. Я вважаю за краще бути вільною", — пояснила вона, додавши: "Я завжди намагаюся відсторонитися від цього "королівського" статусу". Як помітили журналісти, за 45-хвилинне інтерв'ю Казірагі слово "свобода" повторила десять разів, мабуть, це для неї багато значить.

Відомо, що 2019 року Шарлотта вийшла заміж за кінопродюсера Димитрія Рассама, сином актриси Кароль Буке. Шлюб розпався 2024 року. У колишнього подружжя є 5-річний син Бальтазар.

Шарлотта Казірагі з колишнім чоловіком Димитрієм Рассамом Фото: Getty Images

У березні, через два місяці після розлучення, Шарлотта закрутила роман із французьким письменником, лауреатом престижної французької Гонкурівської премії, 46-річним Ніколя Матьє. Зараз колишня наїзниця захоплена літературою. Вона також організовує семінари з питань здоров'я в лікарні князівства і бере участь у різних благодійних заходах.

Нагадаємо, 29 березня Фокус писав про те, що трон Монако могла зайняти сестра князя Альбера.