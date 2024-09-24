Наследный принц Албании показал новую девушку через 8 месяцев после развода (фото)

В январе Лека II развелся с прицессой Єлией после восьми лет брака, а в марте обратился в полицию после предполагаемого инцидента домашнего насилия с участием его бывшей жены и ее отца, Георгия Поликрона Захарии.

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Спустя восемь месяцев после развода с наследной принцессой Элией наследный принц Албании Лека II официально сообщил о новом романе. Он появился на балу Carpathia West, который он устроил в честь Фонда королевы Джеральдин, со своей девушкой Блертой Челибаши, пишет Hello. Мероприятие состоялось в резиденции Антона Константина, расположенной на восточном берегу озера Гринвуд, штат Нью-Йорк.

Принц Лека позировал перед камерами в белой рубашке и черном костюме. Блерта была в эффектном черном бальном платье в сочетании с жемчужным колье-чокером. Волосы она уложила в аккуратную прическу, а образ завершила черными туфлями-лодочками. Снимком со своей новой возлюбленной принц поделился в сторис.

"Благодарность Антону Константину и Дэвиду Александру Дженкинсу за организацию и проведение прекрасного гала-ужина в Carpathia West Estate. Вечер, посвященный укреплению связей между албанскими и американскими предпринимателями, содействию сотрудничеству и поддержке благотворительных целей", – подписал он видео, опубликованное в Instagram.

О Блерте известно, что она живет в Тиране и работает свадебным фотографом. Ранее девушка сделала несколько фотографий принца Леки, в том числе одну, где он с трехлетней дочерью Джеральдин. Снимок Лека выставил в соцсети, отметив фотографа.

Наследный принц Лека II и Блерта Челибаши Фото: скрин

Матерью девочки является принцесса Элия, о разводе с которой принц уведомил своих подписчиков в сети. По его словам, решение было обоюдным, но и он, и Элия сосредоточатся на воспитании дочери и обеспечении для нее счастливой и безопасной жизни.

"Этим постом я официально сообщаю вам, что принц Лека II и Элия Захария согласились расторгнуть свой брак. С момента заключения брака утратила свою функцию, они увидели способ решить ее по обоюдному согласию, начав необходимые юридические процедуры. Несмотря на доверие к институту семьи, принц Лека II считает, что ценности взаимного уважения и понимания будут составлять основу отношений в их непрерывности, мотивом которых будет рост и образование принцессы Джеральдин"

Развод наследного принца привел к череде неприятных событий: паре было приказано держаться на расстоянии пяти метров друг от друга после предполагаемого инцидента с домашним насилием, а Леке сказали, что он может видеться с дочерью только в присутствии няни.

Принц со своей четырехлетней дочерью Джеральдин

В марте стало известно, что Лека II обратился в полицию после предполагаемого инцидента домашнего насилия с участием его бывшей жены и ее отца, Георгия Поликрона Захарии.

Дворец выступил с заявлением после того, как в сети появился видеоролик драки, и заявил, что Лека "был физически атакован тяжелыми предметами своей бывшей женой и бывшим тестем", и передал видео полиции в качестве доказательства.

Элия нарушила молчание по поводу "ужасного" конфликта и заявила, что ее участие в драке было всего лишь попыткой остановить его, согласно Albanian Daily News.

По ее словам, когда она вернулась домой, то обнаружила, что принц Лека дерется с ее отцом.

В сеть попало видео, где принц выяснял отношения с бывшим тестем

"Это очень сложная ситуация для меня и моей семьи, так как нелегко вернуться домой и обнаружить, что Лека пытается избить моего 73-летнего отца. Конфликт не имеет ко мне никакого отношения, за исключением того, что я пыталась его остановить. Я следую судебному пути во всем", — добавила принцесса.

Албанский королевский суд также выступил с заявлением о конфликте через каналы социальных сетей и обвинил полицию в утечке отснятого материала.

"Принц Лека днем ​​5 марта подвергся физическому нападению с применением тяжелых предметов со стороны своей бывшей жены и бывшего тестя, и видео этого момента были опубликованы в социальных сетях. Видеоролики были предоставлены в полицию только принцем Лекой II Зогу в качестве вещественного доказательства насилия, совершенного в отношении него. Но, несмотря на то, что они считаются секретными, эти материалы вместе с заявлением широко распространялись в социальных сетях и средствах массовой информации, передавая неприятные изображения и содержащие насилие", – заявили представители суда, выразив глубокое разочарование правоохранительными органами, которые "нарушили право на анонимность, распространяя сторонние видеозаписи".

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