Спадкоємний принц Албанії показав нову дівчину через 8 місяців після розлучення (фото)

У січні Лека II розлучився з принцесою Єлією після восьми років шлюбу, а в березні звернувся в поліцію після ймовірного інциденту домашнього насильства за участю його колишньої дружини та її батька, Георгія Полікрона Захарії.

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Через вісім місяців після розлучення зі спадковою принцесою Елією наслідний принц Албанії Лека II офіційно повідомив про новий роман. Він з'явився на балу Carpathia West, який він влаштував на честь Фонду королеви Джеральдін, зі своєю дівчиною Блертою Челібаші, пише Hello. Захід відбувся в резиденції Антона Костянтина, розташованій на східному березі озера Грінвуд, штат Нью-Йорк.

Принц Лека позував перед камерами в білій сорочці та чорному костюмі. Блерта була в ефектній чорній бальній сукні в поєднанні з перловим кольє-чокером. Волосся вона вклала в акуратну зачіску, а образ завершила чорними туфлями-човниками. Знімком зі своєю новою коханою принц поділився в сторіс.

"Подяка Антону Константіну і Девіду Александру Дженкінсу за організацію та проведення прекрасної гала-вечері в Carpathia West Estate. Вечір, присвячений зміцненню зв'язків між албанськими та американськими підприємцями, сприянню співпраці та підтримці благодійних цілей", — підписав він відео, опубліковане в Instagram.

Про Блерту відомо, що вона живе в Тирані і працює весільною фотографкою. Раніше дівчина зробила кілька фотографій принца Леки, зокрема одну, де він із трирічною донькою Джеральдін. Знімок Лека виставив у соцмережі, зазначивши фотографиню.

Спадкоємний принц Лека II і Блерта Челібаші Фото: скрін

Матір'ю дівчинки є принцеса Елія, про розлучення з якою принц повідомив своїх передплатників у мережі. За його словами, рішення було обопільним, але і він, і Елія зосередяться на вихованні доньки і забезпеченні для неї щасливого і безпечного життя.

"Цим постом я офіційно повідомляю вам, що принц Лека II і Елія Захарія погодилися розірвати свій шлюб. З моменту укладення шлюбу втратила свою функцію, вони побачили спосіб вирішити її за обопільною згодою, розпочавши необхідні юридичні процедури. Попри довіру до інституту сім'ї, принц Лека II вважає, що цінності взаємної поваги та розуміння становитимуть основу стосунків у їхній безперервності, мотивом яких буде зростання та освіта принцеси Джеральдін"

Розлучення наслідного принца призвело до низки неприємних подій: парі наказали триматися на відстані п'яти метрів одна від одної після ймовірного інциденту з домашнім насильством, а Леке сказали, що він може бачитися з донькою тільки в присутності няні.

Принц зі своєю чотирирічною донькою Джеральдін

У березні стало відомо, що Лека II звернувся в поліцію після ймовірного інциденту домашнього насильства за участю його колишньої дружини та її батька, Георгія Полікрона Захарії.

Палац виступив із заявою після того, як у мережі з'явився відеоролик бійки, і заявив, що Леку "фізично атакували важкими предметами його колишня дружина і колишній тесть", і передав відео поліції як доказ.

Елія порушила мовчання з приводу "жахливого" конфлікту і заявила, що її участь у бійці була всього лише спробою зупинити його, згідно з Albanian Daily News.

За її словами, коли вона повернулася додому, то виявила, що принц Лека б'ється з її батьком.

У мережу потрапило відео, де принц з'ясовував стосунки з колишнім тестем

"Це дуже складна ситуація для мене і моєї сім'ї, оскільки нелегко повернутися додому і виявити, що Лека намагається побити мого 73-річного батька. Конфлікт не має до мене жодного стосунку, за винятком того, що я намагалася його зупинити. Я йду судовим шляхом у всьому", — додала принцеса.

Албанський королівський суд також виступив із заявою про конфлікт через канали соціальних мереж і звинуватив поліцію у витоку відзнятого матеріалу.

"Принц Лека вдень 5 березня зазнав фізичного нападу із застосуванням важких предметів з боку своєї колишньої дружини і колишнього тестя, і відео цього моменту були опубліковані в соціальних мережах. Відеоролики були надані в поліцію тільки принцом Лекою II Зогу як речовий доказ насильства, вчиненого щодо нього. Але, попри те, що вони вважаються секретними, ці матеріали разом із заявою широко розповсюджували в соціальних мережах і засобах масової інформації, передаючи неприємні зображення, що містять насильство", — заявили представники суду, висловивши глибоке розчарування правоохоронними органами, які "порушили право на анонімність, поширюючи сторонні відеозаписи".

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