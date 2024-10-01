Диктаторов пригласили, а короля Испании — нет: инаугурация президента Мексики вызвала скандал

Отношения между Мексикой и Ипанией всегда были напряженными. Но теперь, когда короля Испании не пригласили на инаугурацию Клаудии Шейнбаум, это вызвало дипломатический скандал.

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Когда Клаудия Шейнбаум примет присягу 1 октября, как первая женщина, которая возглавит Мексику, не будет одного важного гостя: короля Испании Фелипе VI. Шейнбаум не пригласила монарха на церемонию, хотя это на самом деле дипломатическая практика в Латинской Америке. Король присутствовал на инаугурации бывшего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в 2018 году. Об этом пишет NZZ.

Шейнбаум заявила, что причина в том, что испанский суд не ответил на просьбу Лопеса Обрадора в 2019 году извиниться за насилие, совершенное против коренного населения во время завоевания Мексики 500 лет назад. По оценкам экспертов, несколько миллионов коренного населения погибло в результате насилия и болезней, введенных испанцами.

Клаудия Шейнбаум — президент Мексики Фото: Dra. Claudia Sheinbaum/X

Лопес Обрадор поддержал решение своего преемника не приглашать короля и назвал испанскую монархию высокомерной.

Испанское правительство отреагировало резко, премьер-министр Педро Санчес объявил о своем личном разочаровании; Он считает Мексику братской нацией, и обе страны имеют прогрессивные правительства. Неприглашение короля было неприемлемым. Испания решила не посылать делегацию на инаугурацию Шейнбаум. Спор начался в 2018 году.

Король Испании с женой, королевой Летицией Фото: Getty Images

Испанию и ее бывшую колонию связывает не только долгая история. После США европейская страна является крупнейшим инвестором Мексики, где работают более 6000 испанских компаний. Бывший президент Лопес Обрадор регулярно критиковал испанские компании, работающие в Мексике, такие как нефтяная компания Repsol и энергетическая компания Iberdrola, которые он обвинил в коррупции.

Он заявил, что компании действуют как колонизаторы. Однако так Обрадор высказывался и о других европейцах.

Лопес Обрадор Фото: Getty Images

В марте 2019 года Лопес Обрадор написал письмо испанскому королю. В нем он объяснил, что завоевание испанского завоевателя Эрнана Кортеса с 1519 по 1521 годы можно рассматривать как своеобразный акт основания мексиканской нации, но оно было чрезвычайно жестоким и мучительным. Поэтому он призвал короля публично извиниться за эти зверства.

Но испанское правительство ответило иронично, заявив, что извиняться они не будут. "Мы также не будем просить Французскую Республику извиниться за то, что сделали солдаты Наполеона, когда они вторглись в Испанию. И даже французы не будут извиняться перед итальянцами за завоевание Галлии Юлием Цезарем", — заявило правительство Санчеса.

Но список приглашенных на инаугурацию Шейнбаум вызвал возмущение, как в Мексике, так и за рубежом: кроме президента России Владимира Путина, она также пригласила президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые недавно привлекли внимание манипуляциями на выборах и жестоким подавлением оппозиции.

Николас Мадуро Фото: Getty Images

Кроме испанского короля, не были приглашены главы государств Перу и Эквадора. Лопес Обрадор вел дипломатические споры с обеими странами. "Для Шейнбаум было абсурдом ухаживать за кубинскими и венесуэльскими диктаторами, не приглашая демократически избранных глав государств, таких как Перу и Эквадор", — сказал Андрес Оппенгеймер, влиятельный аргентинский журналист.

Напомним, испанское правительство поддерживает Украину в войне против России. Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что украинские Силы обороны в течение длительного времени уже получают автомобили VAMTAC, которые Мадрид поставляет как военную помощь для Киева. Это военные авто, которые являются копией американских "Хамви" (HMMWV).