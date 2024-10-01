Диктаторів запросили, а короля Іспанії – ні: інавгурація президентки Мексики викликала скандал

Відносини між Мексикою та Іпанією завжди були напруженими. Але тепер, коли короля Іспанії не запросили на інавгурацію Клаудії Шейнбаум, це спричинило дипломатичний скандал.

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Коли Клаудія Шейнбаум складе присягу 1 жовтня, як перша жінка, яка очолить Мексику, не буде одного важливого гостя: короля Іспанії Феліпе VI. Шейнбаум не запросила монарха на церемонію, хоча це насправді дипломатична практика в Латинській Америці. Король був присутній на інавгурації колишнього президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора в 2018 році. Про це пише NZZ.

Шейнбаум заявила, що причина у тому, що іспанський суд не відповів на прохання Лопеса Обрадора у 2019 році вибачитися за насильство, вчинене проти корінного населення під час завоювання Мексики 500 років тому. За оцінками експертів, кілька мільйонів корінного населення загинуло внаслідок насильства та хвороб, запроваджених іспанцями.

Клаудія Шейнбаум - президентка Мексики Фото: Dra. Claudia Sheinbaum/X

Лопес Обрадор підтримав рішення свого наступника не запрошувати короля та назвав іспанську монархію зарозумілою.

Іспанський уряд відреагував різко, прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив про своє особисте розчарування; Він вважає Мексику братньою нацією, і обидві країни мають прогресивні уряди. Незапрошення короля було неприйнятним. Іспанія вирішила не посилати делегацію на інавгурацію Шейнбаум. Суперечка почалася у 2018 році.

Король Іспанії із дружиною, королевою Летицією Фото: Getty Images

Іспанію та її колишню колонію пов'язує не лише довга історія. Після США європейська країна є найбільшим інвестором Мексики, де працюють понад 6000 іспанських компаній. Колишній президент Лопес Обрадор регулярно критикував іспанські компанії, що працюють у Мексиці, такі як нафтова компанія Repsol та енергетична компанія Iberdrola, які він звинуватив у корупції.

Він заявив, що компанії діють як колонізатори. Однак так Обрадор висловлювався і про інших європейців.

Лопес Обрадор Фото: Getty Images

У березні 2019 року Лопес Обрадор написав листа іспанському королю. У ньому він пояснив, що завоювання іспанського завойовника Ернана Кортеса з 1519 по 1521 роки можна розглядати як своєрідний акт заснування мексиканської нації, але воно було надзвичайно жорстоким і болісним. Тому він закликав короля публічно вибачитися за ці звірства.

Але іспанський уряд відповів іронічно, заявивши, що вибачатись вони не будуть. "Ми також не будемо просити Французьку Республіку вибачитися за те, що зробили солдати Наполеона, коли вони вторглися в Іспанію. І навіть французи не будуть вибачатися перед італійцями за завоювання Галлії Юлієм Цезарем", — заявив уряд Санчеса.

Але список запрошених на інавгурацію Шейнбаум викликав обурення, як в Мексиці, так і за кордоном: крім президента Росії Володимира Путіна, вона також запросила президента Куби Мігеля Діас-Канеля і президента Венесуели Ніколаса Мадуро, які нещодавно привернули увагу маніпуляціями на виборах і жорстоким придушенням опозиції.

Ніколас Мадуро Фото: Getty Images

Крім іспанського короля, не були запрошені глави держав Перу та Еквадору. Лопес Обрадор вів дипломатичні суперечки з обома країнами. "Для Шейнбаум було абсурдом залицятися до кубинських і венесуельських диктаторів, не запрошуючи демократично обраних глав держав, таких як Перу та Еквадор", — сказав Андрес Оппенгеймер, впливовий аргентинський журналіст.

Нагадаємо, іспанський уряд підтримує Україну у війні проти Росії. Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що українські Сили оборони протягом тривалого часу вже отримують автомобілі VAMTAC, які Мадрид постачає як військову допомогу для Києва. Це військові авто, які є копією американських "Хамві" (HMMWV).