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Стиль жизни

Чарльз ІІІ "вскрикнул" и "задрожал", когда увидел это впервые: что удивило короля во время обеда

Король Великобритании Чарльз III, прием пищи, пищевая пленка, пищевая пленка
Король Великобритании Чарльз ІІІ был шокирован при виде пищевой пленки

По информации издания, рядом была жена Камилла Паркер Боулз, которая и успокоила короля Чарльза ІІІ.

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Король Карл ІІІ не знал, что такое пищевая пленка. Он "взвизгнул" и задрожал, когда увидел ее впервые, пишет The Mirror со ссылкой на книгу "Мятежный принц" Тома Бауэра.

Известно, что монарх придерживается строгой диеты. Однако отныне он съедает половину авокадо, чтобы "поддерживать силы в течение дня".

В книге отмечается, что через некоторое время после изменения привычек тогдашний принц "вскрикнул" и "задрожал", когда впервые увидел пищевую пленку. Однако рядом была его жена Камилла Паркер Боулз, которая успокоила Чарльза.

"Он вошел в столовую и закричал. Опасаясь худшего, Камилла бросилась за ним. Что это?" — спросил ее муж, показывая на еду. "Это пищевая пленка, дорогой", — ответила она", — говорится в книге.

Напомним, в феврале 2024 года стало известно об онкологии британского монаха. Ранее он переносил операцию из-за увеличенной простаты, однако о типе рака короля не рассказывают. Чарльз ІІІ рассказал, что он испытал шок, когда узнал о своем диагнозе.

Во время лечения своей болезни монарх потерял чувство вкуса. Это открытие он сделал во время посещения Музея армии самолетов в Миддл-Уоллопе, Гемпшир, со своим сыном принцем Уильямом.

Напомним, Чарльз узнал о том, что стал королем, по телефону, когда ехал обратно в замок Балморал для встречи с матерью. Именно тогда к нему впервые обратились "Ваше Величество".