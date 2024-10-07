Чарльз ІІІ "вскрикнул" и "задрожал", когда увидел это впервые: что удивило короля во время обеда

По информации издания, рядом была жена Камилла Паркер Боулз, которая и успокоила короля Чарльза ІІІ.

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Король Карл ІІІ не знал, что такое пищевая пленка. Он "взвизгнул" и задрожал, когда увидел ее впервые, пишет The Mirror со ссылкой на книгу "Мятежный принц" Тома Бауэра.

Известно, что монарх придерживается строгой диеты. Однако отныне он съедает половину авокадо, чтобы "поддерживать силы в течение дня".

В книге отмечается, что через некоторое время после изменения привычек тогдашний принц "вскрикнул" и "задрожал", когда впервые увидел пищевую пленку. Однако рядом была его жена Камилла Паркер Боулз, которая успокоила Чарльза.

"Он вошел в столовую и закричал. Опасаясь худшего, Камилла бросилась за ним. Что это?" — спросил ее муж, показывая на еду. "Это пищевая пленка, дорогой", — ответила она", — говорится в книге.

Напомним, в феврале 2024 года стало известно об онкологии британского монаха. Ранее он переносил операцию из-за увеличенной простаты, однако о типе рака короля не рассказывают. Чарльз ІІІ рассказал, что он испытал шок, когда узнал о своем диагнозе.

Во время лечения своей болезни монарх потерял чувство вкуса. Это открытие он сделал во время посещения Музея армии самолетов в Миддл-Уоллопе, Гемпшир, со своим сыном принцем Уильямом.

Напомним, Чарльз узнал о том, что стал королем, по телефону, когда ехал обратно в замок Балморал для встречи с матерью. Именно тогда к нему впервые обратились "Ваше Величество".