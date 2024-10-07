Чарльз ІІІ "вискнув" і "затремтів", коли побачив це вперше: що здивувало короля під час обіду

За інформацією видання, поряд була дружина Камілла Паркер Боулз, яка і заспокоїла короля Чарльза ІІІ.

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Король Карл ІІІ не знав, що таке харчова плівка. Він "вискнув" і затремтів, коли побачив її вперше, пише The Mirror із посиланням на книгу "Бунтівний принц" Тома Бауера.

Відомо, що монарх дотримується суворої дієти. Однак відтепер він з'їдає половину авокадо, щоб "підтримувати сили протягом дня".

В книжці зазначається, що через деякий час після зміни звичок тодішній принц "вискнув" і "затремтів", коли вперше побачив харчову плівку. Однак його дружина, Камілла Паркер Боулз, була поряд і заспокоїла Чарльза.

"Він увійшов до їдальні та закричав. Побоюючись найгіршого, Камілла кинулася за ним. Що це? — спитав її чоловік, показуючи на їжу. "Це харчова плівка, дорогий", — відповіла вона", — йдеться в книзі.

Нагадаємо, в лютому 2024 року стало відомо про онкологію британського монаха. Раніше він переносив операцію через збільшену простату, однак про тип раку короля не розповідають. Чарльз ІІІ розповів, що він відчув шок, коли дізнався про свій діагноз.

Під час лікування своєї хвороби монарх втратив відчуття смаку. Це відкриття він зробив під час відвідування Музею армії літаків у Міддл-Воллопі, Гемпшир, зі своїм сином принцом Вільямом.

Нагадаємо, Чарльз дізнався про те, що став королем, телефоном, коли їхав назад до замку Балморал для зустрічі з матір'ю. Саме тоді до нього вперше звернулися "Ваша Величність".