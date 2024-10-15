Принцесса Евгения показала подросшего сына Эрнеста (фото)

Эрнест родился весной 2023 года. Его бабушка накануне отметила день рождения.

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Принцесса Евгения показала редкие кадры маленького сына Эрнеста, поздравляя свою маму Сару Фергюсон с днем рождения. Фото монаршая персона опубликовала в Instagram.

"С днем рождения мою прекрасную маму. Так горжусь тем, какой ты есть бабушкой, какой ты есть мамой и женщиной, какой ты есть. Ты вдохновляешь, а наши бесконечные разговоры приносят мне столько счастья и невероятную поддержку", — написала принцесса Евгения, обратившись к маме, которой 15 октября 2024 года исполнилось 65 лет.

В частности, дочь именинницы показала ее фото с внуком Эрнестом, который родился в 2023 году. А на некоторых кадрах также появилась принцесса Беатрис — вторая дочь Сары Фергюсон и принца Эндрю.

Сара Фергюсон

Недавно в семье Сары Фергюсон сообщили о предстоящем пополнении. Принцесса Беатрис беременна во второй раз. Они с мужем Эдоардо Мапелли Моцци уже воспитывают дочь Сиенну.

Тем временем у принцессы Евгении подрастают двое сыновей — Огюстен и Эрнест. Она замужем за финансистом Джеком Бруксбэнком.

Напомним, принцесса Евгения рассказала об операции и показала шрам на спине.

Также Фокус писал о первом дне рождения Эрнеста.