Принцесса Евгения показала подросшего сына Эрнеста (фото)
Эрнест родился весной 2023 года. Его бабушка накануне отметила день рождения.
Принцесса Евгения показала редкие кадры маленького сына Эрнеста, поздравляя свою маму Сару Фергюсон с днем рождения. Фото монаршая персона опубликовала в Instagram.
"С днем рождения мою прекрасную маму. Так горжусь тем, какой ты есть бабушкой, какой ты есть мамой и женщиной, какой ты есть. Ты вдохновляешь, а наши бесконечные разговоры приносят мне столько счастья и невероятную поддержку", — написала принцесса Евгения, обратившись к маме, которой 15 октября 2024 года исполнилось 65 лет.
В частности, дочь именинницы показала ее фото с внуком Эрнестом, который родился в 2023 году. А на некоторых кадрах также появилась принцесса Беатрис — вторая дочь Сары Фергюсон и принца Эндрю.
Недавно в семье Сары Фергюсон сообщили о предстоящем пополнении. Принцесса Беатрис беременна во второй раз. Они с мужем Эдоардо Мапелли Моцци уже воспитывают дочь Сиенну.
Тем временем у принцессы Евгении подрастают двое сыновей — Огюстен и Эрнест. Она замужем за финансистом Джеком Бруксбэнком.
Напомним, принцесса Евгения рассказала об операции и показала шрам на спине.
Также Фокус писал о первом дне рождения Эрнеста.