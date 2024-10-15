Принцеса Євгенія показала підрослого сина Ернеста (фото)
Ернест народився навесні 2023 року. Його бабуся напередодні відзначила день народження.
Принцеса Євгенія показала рідкісні кадри маленького сина Ернеста, вітаючи свою маму Сару Фергюсон з днем народження. Фото монарша персона опублікувала в Instagram.
"З днем народження мою прекрасну маму. Так пишаюся тим, якою ти є бабусею, якою ти є мамою та жінкою, якою ти є. Ти надихаєш, а наші нескінченні балачки приносять мені стільки щастя та неймовірну підтримку", — написала принцеса Євгенія, звернувшись до мами, якій 15 жовтня 2024 виповнилося 65 років.
Зокрема, донька іменинниці показала її фото з онуком Ернестом, який народився у 2023 році. А на деяких кадрах також зʼявилася принцеса Беатріс — друга донька Сари Фергюсон та принца Ендрю.
Нещодавно в родині Сари Фергюсон повідомили про майбутнє поповнення. Принцеса Беатріс вагітна вдруге. Вони з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці вже виховують доньку Сієнну.
Тим часом у принцеси Євгенії підростають двоє синів — Огюстен та Ернест. Вона одружена з фінансистом Джеком Бруксбенком.
Нагадаємо, принцеса Євгенія розповіла про операцію та показала шрам на спині.
Також Фокус писав про перший день народження Ернеста.