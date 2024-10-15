Принцеса Євгенія показала підрослого сина Ернеста (фото)

Ернест народився навесні 2023 року. Його бабуся напередодні відзначила день народження.

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Принцеса Євгенія показала рідкісні кадри маленького сина Ернеста, вітаючи свою маму Сару Фергюсон з днем народження. Фото монарша персона опублікувала в Instagram.

"З днем народження мою прекрасну маму. Так пишаюся тим, якою ти є бабусею, якою ти є мамою та жінкою, якою ти є. Ти надихаєш, а наші нескінченні балачки приносять мені стільки щастя та неймовірну підтримку", — написала принцеса Євгенія, звернувшись до мами, якій 15 жовтня 2024 виповнилося 65 років.

Зокрема, донька іменинниці показала її фото з онуком Ернестом, який народився у 2023 році. А на деяких кадрах також зʼявилася принцеса Беатріс — друга донька Сари Фергюсон та принца Ендрю.

Сара Фергюсон

Нещодавно в родині Сари Фергюсон повідомили про майбутнє поповнення. Принцеса Беатріс вагітна вдруге. Вони з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці вже виховують доньку Сієнну.

Тим часом у принцеси Євгенії підростають двоє синів — Огюстен та Ернест. Вона одружена з фінансистом Джеком Бруксбенком.

Нагадаємо, принцеса Євгенія розповіла про операцію та показала шрам на спині.

Також Фокус писав про перший день народження Ернеста.