Принцесса Раджва впервые вышла на публику после рождения первенца (фото, видео)

Наследный принц и принцесса Иордании стали родителями еще в августе. У пары родилась дочь принцесса Иман.

Related video

Принцесса Иордании Раджва Аль Хусейн впервые появилась на публике после рождения дочери. Она была замечена вместе с мужем, наследным принцем Хусейном, среди болельщиков на стадионе во время футбольного матча Иордании и Омана, сообщает Hello.

Королевская чета была в восторге, когда их родная страна одержала победу над Султанатом Оман, разгромив их команду со счетом 4:0. В этом матче Иордания боролась за право попасть на чемпионат мира 2026 года, который станет первым чемпионатом мира, на который когда-либо квалифицировалась эта ближневосточная страна.

На трибунах королевская чета продемонстрировала непринужденный образ. 30-летняя Раджва выглядела великолепно в черном наряде, состоящем из удлиненного пиджака на замке с затяжкой на талии и свободных брюк. Свой образ она дополнила белым топом с круглым вырезом и белыми кроссовками. Она уложила темные волосы мягкими волнами с пробором набок. Хусейн был одет в черный наряд, дополненный курткой с изображением национального флага Иордании.

Совместное появление пары стало первым публичным выходом Раджвы с тех пор, как 3 августа у нее родилась дочь, принцесса Иман. Тогда новость была опубликована на страницах Королевского Хашимитского двора в социальных сетях с подписью: "Его Высочество принц Хусейн бин Абдалла II, хранитель завета, сообщает о рождении Ее Высочества принцессы Иман бинт Хусейн".

Напомним, 29 апреля Фокус писал о том, что принцесса Иордании Раджва отметила 30-летие. Наследник иорданского престола и его избранница поженились в 2023 году.