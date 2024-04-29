После новостей о беременности: принцесса Иордании Раджва отметила 30-летие (фото)

Наследник иорданского престола и его избранница поженились в 2023 году. Недавно стало известно, что вскоре они впервые станут родителями.

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Будущая королева Иордании Раджва отметила 30-летие. Снимком с возлюбленной и словами пожеланий кронпринц Хусейн делится в Instagram с более 5 млн подписчиков.

"Пусть Господь и в дальнейшем благословляет и лелеет связь между нами. С днем рождения, Раджва!" — написал старший сын королевы Рании.

В частности, будущий монарх показал фото с возлюбленной, на котором именинница предстала в красном ярком наряде. К образу архитектор из Саудовской Аравии добавила золотистый клатч Bottega Veneta и серьги Schiaparelli "Рот и глаз". Волосы беременная принцесса собрала в аккуратную прическу и сделала легкий макияж.

Тем временем улыбающийся кронпринц Хусейн позировал позади жены в васильковой рубашке и серых брюках.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва

На официальном портрете к 30-летию жена будущего короля Иордании продемонстрировала элегантный ансамбль из темно-синих топа и юбки макси от Rabanne. Невестка королевы Рании надела свои свадебные серьги и распустила длинные волосы.

Принцесса Раджва

Сын короля Иордании Абдаллы II и его избранница из Саудовской Аравии поженились летом 2023 года. Недавно стало известно, что пара ожидает рождения первенца.

В заявлении Королевского хашимитского суда говорилось: "Королевский хашимитский суд с удовольствием сообщает, что их королевские высочества кронпринц Аль-Хусейн бин Абдалла II и принцесса Раджва аль-Хусейн ожидают рождения своего первого ребенка этим летом".

Напомним, король Абдалла II посвятил письмо жене Рании.

Также Фокус писал о потере в семье принцессы Раджвы.