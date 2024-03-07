Король Иордании Абдалла II посвятил письмо жене Рании (фото, видео)

Пара жената более 20 лет. Они стали родителями четверых детей.

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Король Иордании Абдалла II и королева Рания Аль-Абдалла, принимая иорданских женщин со всего Королевства накануне, выразили им наилучшие пожелания по случаю Международного женского дня. Снимками делится супруга монарха в своем Instagram.

Абдалла II высоко оценил роль своей возлюбленной в поддержке иорданских женщин и служении Иордании с любовью и преданностью. По случаю Серебряного юбилея правления он наградил Орденом Возрождения королеву Ранию. А затем написал избраннице открытое письмо.

"Бог благословил меня спутницей, которая всегда была рядом со мной и была преданной этой нации. Я всегда знал, что ты любящая жена и заботливая мать наших детей... Пусть этот орден послужит тебе еще одним вдохновением продолжать все то, что ты делаешь для нашей страны. Пусть Всевышний защитит и поддержит. С моей любовью, доверием и благодарностью всегда", — отметил иорданский король.

Король Абдалла II написал письмо жене Фото: Скріншот

"Ваше Величество, для меня честь получить это признание, но нет большей чести, чем быть рядом с тобой, и нет большей ответственности, чем твое доверие", — ответила мама четверых детей.

Король и королева Иордании

Королева Рания и король Абдалла II поженились в 1993 году. Они стали родителями четырех общих детей — кронпринца Хусейна, принцесс Сальмы и Иман и принца Хашема.

Король и королева Иордании

Напомним, королева Иордании вышла в свет в блузке с вышивкой.

Также Фокус писал о совете королевы Рании невестке.