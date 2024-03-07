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Король Йорданії Абдалла ІІ присвятив лист дружині Ранії (фото, відео)

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Фото: Queen Rania Al Abdullah | Король та королева Йорданії

Пара одружена понад 20 років. Вони стали батьками чотирьох дітей.

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Король Йорданії Абдалла II і королева Ранія Аль-Абдалла, приймаючи йорданських жінок з усього Королівства напередодні, висловили їм найкращі побажання з нагоди Міжнародного жіночого дня. Знімками ділиться дружина монарха у своєму Instagram.

Абдалла ІІ високо оцінив роль своєї коханої в підтримці йорданських жінок і служінні Йорданії з любов’ю та відданістю. З нагоди Срібного ювілею правління він нагородив Орденом Відродження королеву Ранію. А згодом написав обраниці відкритого листа.

"Бог благословив мене супутницею, яка завжди була поруч зі мною і була відданою цій нації. Я завжди знав, що ти любляча дружина і дбайлива мати наших дітей… Нехай цей орден послужить тобі ще одним натхненням продовжувати все те, що ти робиш для нашої країни. Нехай Всевишній захистить і підтримає. З моєю любов’ю, довірою та вдячністю завжди", — зазначив йорданський король.

Король Абдалла ІІ написав лист дружині Fullscreen
Король Абдалла ІІ написав лист дружині
Фото: Скриншот

"Ваша Величносте, для мене честь отримати це визнання, але немає більшої честі, ніж бути поруч з тобой, і немає більшої відповідальності, ніж твоя довіра", — відповіла мама чотирьох дітей.

Король та королева Йорданії

Королева Ранія та король Абдалла ІІ одружилися у 1993 році. Вони стали батьками чотирьох спільних дітей — кронпринца Хусейна, принцес Сальми та Іман та принца Хашема.

Король та королева Йорданії

Нагадаємо, королева Йорданії вийшла у світ у блузці з вишивкою.

Також Фокус писав про пораду королеви Ранії невістці.