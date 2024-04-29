Після новин про вагітність: принцеса Йорданії Раджва відзначила 30-річчя (фото)

Спадкоємець йорданського престолу та його обраниця одружилися у 2023 році. Нещодавно стало відомо, що незабаром вони вперше стануть батьками.

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Майбутня королева Йорданії Раджва відзначила 30-річчя. Знімком з коханою та словами побажань кронпринц Хусейн ділиться в Instagram з понад 5 млн підписників.

"Нехай Господь і надалі благословляє та плекає зв'язок між нами. З днем народження, Раджво!" — написав старший син королеви Ранії.

Зокрема, майбутній монарх показав фото з коханою, на якому іменинниця постала в червоному яскравому вбранні. До образу архітекторка із Саудівської Аравії додала золотистий клатч Bottega Veneta та сережки Schiaparelli "Рот та око". Волосся вагітна принцеса зібрала в охайну зачіску та зробила легкий макіяж.

Тим часом усміхнений кронпринц Хусейн позував позаду дружини у волошковій сорочці та сірих штанах.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва

На офіційному портреті до 30-річчя дружина майбутнього короля Йорданії продемонструвала елегантний ансамбль з темно-синіх топу та спідниці максі від Rabanne. Невістка королеви Ранії одягла свої весільні сережки та розпустила довге волосся.

Принцеса Раджва

Син короля Йорданії Абдалли ІІ та його обраниця із Саудівської Аравії одружилися влітку 2023 року. Нещодавно стало відомо, що пара очікує на народження первістка.

У заяві Королівського хашимітського суду йшлося: "Королівський хашимітський суд із задоволенням повідомляє, що їхні королівські високості кронпринц Аль-Хусейн бін Абдалла II і принцеса Раджва аль-Хусейн очікують на народження своєї першої дитини цього літа".

Нагадаємо, король Абдалла ІІ присвятив лист дружині Ранії.

Також Фокус писав про втрату в родині принцеси Раджви.