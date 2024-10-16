Принцеса Раджва вперше вийшла на публіку після народження первістка (фото, відео)

Наслідний принц і принцеса Йорданії стали батьками ще в серпні. У пари народилася дочка принцеса Іман.

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Принцеса Йорданії Раджва Аль Хусейн вперше з'явилася на публіці після народження дочки. Її помітили разом із чоловіком, наслідним принцом Хусейном, серед уболівальників на стадіоні під час футбольного матчу Йорданії та Оману, повідомляє Hello.

Королівське подружжя було в захваті, коли їхня рідна країна здобула перемогу над Султанатом Оман, розгромивши їхню команду з рахунком 4:0. У цьому матчі Йорданія боролася за право потрапити на чемпіонат світу 2026 року, який стане першим чемпіонатом світу, на який коли-небудь кваліфікувалася ця близькосхідна країна.

На трибунах королівське подружжя продемонструвало невимушений образ. 30-річна Раджва мала чудовий вигляд у чорному вбранні, яке складалося з подовженого піджака на замку із затяжкою на талії і вільних штанів. Свій образ вона доповнила білим топом з круглим вирізом і білими кросівками. Вона уклала темне волосся м'якими хвилями з проділом набік. Хусейн був одягнений у чорне вбрання, доповнене курткою із зображенням національного прапора Йорданії.

Спільна поява пари стала першим публічним виходом Раджви відтоді, як 3 серпня у неї народилася дочка, принцеса Іман. Тоді новину опублікували на сторінках Королівського Хашимітського двору в соціальних мережах із підписом: "Його Високість принц Хусейн бін Абдалла II, хранитель заповіту, повідомляє про народження Її Високості принцеси Іман бінт Хусейн".

Нагадаємо, 29 квітня Фокус писав про те, що принцеса Йорданії Раджва відзначила 30-річчя. Спадкоємець йорданського престолу і його обраниця одружилися 2023 року.