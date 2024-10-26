Стало известно, что Кейт Миддлтон дается труднее всего в воспитании детей

В этом году принцесса может больше времени уделять сыновьям и дочери. Впрочем, раньше ее график был более загруженным.

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Кейт Миддлтон переживает из-за своих детей, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Об этом пишет Mirror.

Жена принца Уильяма испытывает "неприятность", когда она находится вдали от своих наследников во время заграничных туров.

Принцесса Уэльская испытывала трудности во время тура по Карибскому бассейну в 2022 году с принцем Уильямом, поскольку супругам пришлось оставить своих трех маленьких детей дома в Великобритании. Несмотря на то, что Кейт сейчас отошла от активного выполнения публичных обязанностей из-за лечения рака, королевские визиты, когда принцесса вдали от своих детей в течение длительного периода, считаются достаточно сложными для нее.

Писательница Кэти Николл, которая сопровождала будущую королеву в нескольких турах, рассказала, что матери троих детей особенно трудно быть отдельно от семьи. Например, во время тура в Бутан в 2016 году Миддлтон открыто говорила, насколько "трудно" ей оставить своих детей.

"Несмотря на то, что она принцесса Уэльская и могла позволить себе круглосуточную няню и т.д., ее мама ухаживала за принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, что показалось мне действительно нормальным", — вспомнила Кэти Николл.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

Другой королевский комментатор заявила, что королева-мать "одобрила бы Кейт Миддлтон", описав ее как "настоящую". Бывший корреспондент BBC Дженни Бонд говорила, что жена принца Уильяма "будет идеальной будущей королевой".

По ее мнению, королева-мать, которая умерла в 2002 году, восхищалась бы Кейт за ее "утонченный, элегантный, преданный и добросовестный" характер.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

"Она (Кейт Миддлтон, — ред.) производит впечатление, что она полностью вовлечена и отдана любому разговору или выходу", — отметила Дженни Бонд.

Напомним, собака Кейт Миддлтон спит с ней и Уильямом.

Также Фокус писал о причинах отказа Кейт Миддлтон от обручального кольца.