Стало відомо, що Кейт Міддлтон дається найважче у вихованні дітей

Цього року принцеса може більше часу приділяти синам та доньці. Втім, раніше її графік був більш завантажений.

Related video

Кейт Міддлтон переймається через своїх дітей, принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Про це пише Mirror.

Дружина принца Вільяма відчуває "неприємність", коли вона перебуває далеко від своїх спадкоємців під час закордонних турів.

Принцеса Уельська мала труднощі під час туру Карибським басейном у 2022 році з принцом Вільямом, оскільки подружжю довелося залишити своїх трьох маленьких дітей вдома у Великій Британії. Попри те, що Кейт наразі відійшла від активного виконання публічних обовʼязків через лікування раку, королівські візити, коли принцеса далеко від своїх дітей протягом тривалого періоду, вважаються досить складними для неї.

Письменниця Кеті Ніколл, яка супроводжувала майбутню королеву в кількох турах, розповіла, що матері трьох дітей особливо важко бути окремо від сім’ї. Наприклад, під час туру до Бутану у 2016 році Міддлтон відкрито говорила, наскільки "важко" їй залишити своїх дітей.

"Незважаючи на те, що вона принцеса Уельська і могла дозволити собі цілодобову няню тощо, її мама доглядала за принцем Джорджем і принцесою Шарлоттою, що здалося мені справді нормальним", — пригадала Кеті Ніколл.

Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

Інша королівська коментаторка заявила, що королева-мати "схвалила б Кейт Міддлтон", описавши її як "справжню". Колишня кореспондентка BBC Дженні Бонд говорила, що дружина принца Вільяма "буде ідеальною майбутньою королевою".

На її думку, королева-мати, яка померла у 2002 році, захоплювалася б Кейт за її "витончений, елегантний, відданий і сумлінний" характер.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

"Вона (Кейт Міддлтон, — ред.) справляє враження, що вона повністю залучена та віддана будь-якій розмові чи виходам", — зазначила Дженні Бонд.

Нагадаємо, собака Кейт Міддлтон спить з нею та Вільямом.

Також Фокус писав про причини відмови Кейт Міддлтон від обручки.