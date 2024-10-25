В элегантном синем: королева Летиция с мужем и дочерьми появилась на публике (фото)

В Мадриде на звездном мероприятии королевская семья Испании в очередной раз продемонстрировала свой безупречный стиль. Королева Летиция пришла в совершенно новом платье от знаменитого бренда.

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Королева Испании Летиция в четверг, 25 октября, появилась на концерте по случаю вручения наград принцессы Астурийской в ​​Овьедо, Испания, вместе со своим мужем королем Филиппом VI и дочерьми принцессой Леонор и инфантой Софией, сообщает Hello.

52-летняя Летиция была замечена в совершенно новом платье от Roland Mouret темно-синего оттенка. Облегающее платье отличалось асимметричным вырезом, длинными рукавами и зауженной талией. Свой элегантный образ она дополнила золотым клатчем 'Lian' от Magrit, а также туфлями с острым носком и открытой пяткой на невысоких каблуках от бренда 'Mar 40' kitten heels.

Ее гламурный образ дополняли ослепительные серьги цвета аквамарина и красивый макияж с глянцевой помадой. Король Испании для мероприятия выбрал костюм черного цвета, белую рубашку на пуговицах и розовый галстук.

Король Испании Филипп VI и королева Летиция Фото: Getty Images

Тем временем принцесса Леонор вышла в свет в тюлевой плиссированной серой юбке с принтом в виде черной розы от Philosophy и облегающим свитере Boss. Свой наряд она дополнила дизайнерскими босоножками босоножками Carolina Herrera.

Королева Летиция, принцесса Леонор и инфанта София Фото: Getty Images

Инфанта София выбрала неожиданный образ из повседневной жизни — платье "Draped" от Zara и туфли на плоской подошве от Carolina Herrera.

Напомним, 29 июля Фокус писал о том, что королева Летиция в нежном атласном платье на кинофестивале в городе Пальма-де-Майорка наградила актера Майкла Дугласа.