В елегантному синьому: королева Летиція з чоловіком і доньками з'явилася на публіці (фото)

У Мадриді на зірковому заході королівська сім'я Іспанії вкотре продемонструвала свій бездоганний стиль. Королева Летиція прийшла в абсолютно новій сукні від знаменитого бренду.

Related video

Королева Іспанії Летиція в четвер, 25 жовтня, з'явилася на концерті з нагоди вручення нагород принцеси Астурійської в Ов'єдо, Іспанія, разом зі своїм чоловіком королем Філіпом VI і доньками принцесою Леонор та інфантою Софією, повідомляє Hello.

52-річна Летиція була помічена в абсолютно новій сукні від Roland Mouret темно-синього відтінку. Обтисла сукня вирізнялася асиметричним вирізом, довгими рукавами і звуженою талією. Свій елегантний образ вона доповнила золотим клатчем 'Lian' від Magrit, а також туфлями з гострим носком і відкритою п'ятою на невисоких підборах від бренду 'Mar 40' kitten heels.

Її гламурний образ доповнювали сліпучі сережки кольору аквамарину і гарний макіяж з глянцевою помадою. Король Іспанії для заходу обрав костюм чорного кольору, білу сорочку на ґудзиках і рожеву краватку.

Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція Фото: Getty Images

Тим часом принцеса Леонор вийшла у світ у тюлевій плісированій сірій спідниці з принтом у вигляді чорної троянди від Philosophy і обтислому светрі Boss. Своє вбрання вона доповнила дизайнерськими босоніжками Carolina Herrera.

Королева Летиція, принцеса Леонор та інфанта Софія Фото: Getty Images

Інфанта Софія обрала несподіваний образ з повсякденного життя — сукню "Draped" від Zara і туфлі на плоскій підошві від Carolina Herrera.

Нагадаємо, 29 липня Фокус писав про те, що королева Летиція в ніжній атласній сукні на кінофестивалі в місті Пальма-де-Майорка нагородила актора Майкла Дугласа.