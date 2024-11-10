Любимые напитки принцессы Кейт Миддлтон: смузи, газировка, текила, коктейли (фото)

Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит лечение от рака, не всегда соблюдала строгий режим. Раньше она могла выпить не только сладкой газировки, но и стаканчик "Маргариты".

Принцесса Уэльская часто сопровождает своего мужа принца Уильяма во время королевских выходов, где она пробует разные напитки. Некоторые из их них пара любит употреблять за закрытыми дверями, включая овощные смузи и алкогольные коктейли, пишет Hello.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Зеленый смузи

По данным журналистов, Кейт Миддлтон для приготовления утреннего смузи часто смешивает капусту, спирулину (вид водорослей), матча (листья зеленого чая), шпинат, ромэн, кинзу и чернику. Возможно, именно в этом секрет ее сияющей кожи, и, скорее всего, это средство станет для нее незаменимым, поскольку после завершения профилактического курса химиотерапии она уделяет первостепенное внимание своему здоровью.

"Мы буквально то, что мы едим. Думайте о своем рационе как о строительных блоках вашего тела. Определенно возможно добиться улучшения состояния кожи изнутри на клеточном уровне с помощью диеты", — подтвердила бывший королевский диетолог Дженнифер Хануэй. Она добавила: "Этот смузи буквально напичкан антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами — токсинами окружающей среды, которые лишают нас естественного сияния".

Вода

Гидратация имеет ключевое значение, когда у вас такой плотный график, как у Кейт Миддлтон. Ее часто видели пьющей воду из бутылки, начиная с чемпионатов Уимблдона в 2012 и 2021 годах, официальных встреч и заканчивая Играми Содружества.

Встреча Кейт Миддлтон с Джилл Байден Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Помимо просмотра спортивных состязаний, принцесса, как известно, увлекается такими видами деятельности, как гребля, поэтому неудивительно, что во время тренировок с командой по гребле Sisterhood Cross Channel у нее под рукой была вода, которая помогала ей поддерживать форму. Известно даже, что она заменяла алкоголь водой на королевских мероприятиях. Во время тоста в Сингапуре в 2012 году она подняла стакан свежей, холодной воды.

Безалкогольные напитки

Когда Кейт хочет придать напитку насыщенный вкус, который вода просто не может обеспечить, она может побаловать себя безалкогольным напитком.

Бывший королевский дворецкий Грант Харролд, который работал с королевой Елизаветой ІІ, королем Чарльзом ІІІ и принцем Уильямом более десяти лет, заявил: "Члены королевской семьи любят газированные напитки. У нас всегда были для них газированные напитки".

Во время первой беременности Кейт страдала от утренней тошноты, ей медики рекомендовали употреблять много жидкости и газированную колу.

Алкогольные напитки

Кейт Миддлтон во время одной из поездок в Ирландию была замечена за дегустацией пива "Гиннесс", но это не единственный спиртной напиток, который любит принцесса. Среди ее любимых — текила и джин с тоником, последний из которых Уильям, как сообщается, готовит для своей жены тихими вечерами дома.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Иногда в меню также присутствуют вино и коктейли, в том числе острая "Маргарита", которую она пила на музыкальном фестивале Houghton Hall 2023 в Норфолке.

Фото: Getty Images

Кроме того, одним из любимых коктейлей Кейт и Уильяма — коктейль "Crack Baby", состоящий из водки, шампанского и сока маракуйи, который подавали на их свадьбе в апреле 2011 года.

Напомним, 3 ноября Фокус писал о секретах макияжа принцессы Кейт Миддлтон.