74-летняя принцесса Анна на благотворительный ужин надела платье 30-летней давности (фото)

Принцесса Анна, как многие члены королевской семьи Великобритании, очень бережлива. Она часто переделывает вещи из своего гардероба.

Принцесса Анна 11 ноября посетила благотворительный ужин, который она организовала совместно с Leuchie House во дворце Холирудхаус. Королевская особа продемонстрировала великолепный вкус и удивила многих своих поклонников, надев на мероприятие старое, но эффектное платье, в котором ее видели в 1993 году, сообщает Hello.

В свои 74 года сестра короля Великобритании Чарльза ІІІ довела свой личный стиль до совершенства, придерживаясь тех же силуэтов, которые легко балансируют между практичностью и строгими ограничениями этикета, действующими относительно членов королевской семьи.

На новых фотографиях, опубликованных благотворительной организацией Leuchie House on X, принцесса запечатлена на ужине для людей, страдающих хроническими неврологическими заболеваниями. Анна выглядела прекрасно в рельефном "золотом" платье с замысловатым цветочным узором, круглым воротником, застегивающимся на пуговицы лифом и структурированной юбкой А-силуэта.

Глядя на стильный образ королевской особы один из ее поклонников на X установил, что в этом эффектном тканом платье Анна впервые появилась в 1993 году, когда ей было всего 43 года.

Помимо способности всегда выглядеть безупречно, принцесса известна талантом к переделке своей одежды. Это не первый ее выход в старых нарядах из ее богатого гардероба. На вопрос, почему она решает перерабатывать одежду, принцесса как-то ответила: "Потому что я довольно злая. Я все еще стараюсь покупать материалы и придумывать наряды самостоятельно, просто это веселее. Кроме того, пошив одежды помогает поддерживать тех, кто все еще занимается производством в этой стране. Мы не должны забывать, что у нас есть хорошие портные и все еще есть места, где делают фантастическую работу".

Ранее, 16 августа, бывший королевский шеф-повар назвал любимый завтрак принцессы Анны.