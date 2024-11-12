74-річна принцеса Анна на благодійну вечерю одягла сукню 30-річної давнини (фото)

Принцеса Анна, як багато членів королівської сім'ї Великої Британії, дуже ощадлива. Вона часто переробляє речі зі свого гардероба.

Принцеса Анна 11 листопада відвідала благодійну вечерю, яку вона організувала спільно з Leuchie House у палаці Голірудхаус. Королівська особа продемонструвала чудовий смак і здивувала багатьох своїх шанувальників, вдягнувши на захід стару, але ефектну сукню, в якій її бачили 1993 року, повідомляє Hello.

У свої 74 роки сестра короля Великої Британії Чарльза ІІІ довела свій особистий стиль до досконалості, дотримуючись тих самих силуетів, що легко балансують між практичністю і суворими обмеженнями етикету, які діють щодо членів королівської сім'ї.

На нових фотографіях, опублікованих благодійною організацією Leuchie House on X, принцеса зазнімкована на вечері для людей, які страждають на хронічні неврологічні захворювання. Анна мала прекрасний вигляд у рельєфній "золотій" сукні з хитромудрим квітковим візерунком, круглим коміром, ліфом, що застібається на ґудзики, і структурованою спідницею А-силуету.

Дивлячись на стильний образ королівської особи, один з її шанувальників на X встановив, що в цій ефектній тканій сукні Анна вперше з'явилася в 1993 році, коли їй було всього 43 роки.

Крім здатності завжди мати бездоганний вигляд, принцеса відома талантом до переробки свого одягу. Це не перший її вихід у старих вбраннях з її багатого гардероба. На запитання, чому вона вирішує переробляти одяг, принцеса якось відповіла: "Тому що я досить зла. Я все ще намагаюся купувати матеріали і придумувати вбрання самостійно, просто це веселіше. Крім того, пошиття одягу допомагає підтримувати тих, хто все ще займається виробництвом у цій країні. Ми не повинні забувати, що у нас є хороші кравці і все ще є місця, де роблять фантастичну роботу".

Раніше, 16 серпня, колишній королівський шеф-кухар назвав улюблений сніданок принцеси Анни.