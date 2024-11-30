Так выглядит запредельная роскошь: 5 самых невероятных драгоценностей шейхи Мозы (фото)

Шейха Моза считается одной из самых стильных женщин мира и иконой моды для Востока. Она умело сочетает дизайнерские наряды от лучших домов моды и традиции своей страны. А о ее коллекции ювелирных украшений и вовсе ходят легенды.

Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед — супруга шейха Хамада бин Халифа Аль Тани, бывшего эмира Катара и мать нынешнего правителя этой богатой нефтью страны. Моза вышла замуж за шейха в 1977 году в возрасте 18 лет и получила степень бакалавра социологии в Катарском университете в 1986 году. За время брака она успела родить семерых детей, не забывая при этом о своих обязанностях. Она курирует множество фондов, проектов, уделяет огромное внимание развитию образования и внедряет огромное колличество инициатив, призванных улучшить жизнь.

Вместе с тем Ее Высочество шейха Моза является примером того, как женщина, проживающая в консервативной восточной стране, не имеющая стилиста, может стать иконой стиля для Востока и одним из самых влиятельных людей на политической арене. Ей удается выглядеть элегантно, следуя традиционным и религиозным чувствам своей страны: будь то стильные платья в пол, широкие брюки или жакеты. На голове у нее всегда присутствует тюрбан. Ее харизма на этом не заканчивается: у нее лучшая в мире коллекция ювелирных изделий от Cartier, David Webb, Bulgari, Graff и Chaumet. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Бриллиантовое колье Eternity Snake от Cartier

Платиновое колье Eternity Snake, изготовленное в 1998 году, изначально было украшено двумя крупнейшими изумрудами в мире весом 205 и 206 карат, а также 26 барочными грушевидными изумрудами, 3957 бриллиантами и прекрасными жемчужинами, специально созданными в честь 150-летия ювелирного дома. В оригинальном украшении дебютировала супермодель Наоми Кемпбэлл, но для шейхи Мозы колье немного изменили, заменив два крупных изумруда не менее крупными белыми бриллиантами, а также убрали мелкие изумруды и жемчужины. Королевская особа надела колье с серым платьем J. Mendel Couture в 2010 году на мероприятии в Лондоне.

Предположительная стоимость этого колье – $12 млн, а его изготовление заняло 6000 часов.

Стоимость колье – около $12 млн Фото: sheikhamozahfashion/tumblr

Браслет с пантерой от Cartier

В 2010 году за этот браслет Cartier на аукционе Sotheby’s в Лондоне боролись четыре участника торгов, и он был продан за рекордные 4,5 миллиона фунтов стерлингов (7 миллионов долларов) таинственному покупателю. Это был самый дорогой браслет и самая дорогая вещь Cartier, проданная на аукционе за всю историю ювелирного дома. Длительное время имя нового владельца не разглашалось, пока шейха Моза не появилась в нем на публике.

Єта женщина "хищные" мотивы, поэтому неудивительно, что это украшение было для нее вожделенным. С инкрустированными бриллиантами ушами, повернутыми назад, и грозными зелеными изумрудными глазами, смело смотрящими на мир, обнажая острые платиновые зубы, эта реалистичная пантера, кажется, преследует любого, кто приближается.

Тонко вылепленное тело пантеры инкрустировано бриллиантами бриллиантовой и одинарной огранки и калиброванным ониксом. Каждый глаз аккуратно украшен изумрудом огранки маркиза. Длина браслета 195 мм.

Cartier создал этот браслет в Париже в 1952 году для герцогини Виндзорской, супруги бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII, из-за любви к которой он отрекся от престола. Браслет стал третьим и самым вдохновляющим в серии украшений Big Cat, сделанных для Уоллис Симпсон ювелирным домом Cartier.

В 1987 году египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед приобрел этот браслет с пантерой более чем за $1,4 миллиона долларов во время распродажи исключительных драгоценностей и драгоценных предметов, ранее входивших в коллекцию герцогини Виндзорской, на аукционе Sotheby's.

Спустя несколько десятилетий браслет снова попал на аукцион.

Раньше этот браслет принадлежал герцогине Виндзорской Фото: sheikhamozahfashion/tumblr

Бриллиант "Звезда Юга"

Этот легендарный камень, известный также как "Лимар", был найден в Бразилии Мади Магасой в 1853 году. Она передала алмаз ее хозяину, Казимиру де Мораесу, за то тот щедро вознаградил ее, предоставив ей свободу и пожизненную пенсию. Первоначально алмаз весил 254,5 карата (50,90 г) и был огранен в овальную форму кушона весом 128,48 карата (25,696 г).

"Звезда Юга" классифицируется как бриллиант типа IIa с цветовой оценкой фантазийного светло-розовато-коричневого цвета и чистотой VS2. Казимиру де Мораес продал бриллиант за 3000 фунтов стерлингов, что намного ниже его реальной стоимости. Покупатель поместил бриллиант в банк Рио-де-Жанейро за 30 000 фунтов стерлингов, и он прошел через руки нескольких покупателей, пока его не купил Costers of Amsterdam за 35 000 фунтов стерлингов, когда в Амстердаме его огранили в овальную форму подушки.

В 2002 году его тогдашний обладатель Растомджи Джамсетджи продал бриллиант компании Cartier, которая вставила камень в браслет для Biennale des Antiquaires 2006 в Париже.

Спустя 75 лет после того, как его надевали в последний раз, шейха Моза надела знаменитый бриллиант, закрепленный на браслете Cartier, на свадебный банкет наследного принца Иордании Хусейна и Раджвы Аль Саиф во дворце Аль-Хусейния в Аммане в июне 2023 года. Неизвестно, приобрела ли шейха бриллиант сама, или он является частью более крупной коллекции.

Колье Udyana от Cartier

Шейха Моза в 2021 году на выставке в Дохе появилась в невероятно красивом колье

Udyana, что на санскрите означает "сад". Украшение демонстрирует символический стиль и цветовую палитру дизайнов стиля Tutti Frutti 1920-х годов. Этот стиль появился благодаря влиянию Великих Моголов, создававших подобные шедевры ювелирного искусства для правителей и их жен, используя рубины, изумруды, сапфиры в виде ягод, листьев и цветов.

Украшение, которым владеет шейха Моза, представляет собой колье, оправленное в платину. Оно образует богатый навес из драгоценных камней и предназначено для ношения семью способами. Например, его можно носить с центральным рубином или без него, а также с задней подвеской, которая также служит брошью, или без нее.

Изюминкой колье является 67,7-каратный шестиугольный рубиновый кулон с гравировкой из Мозамбика. Она полностью выполнена вручную с использованием техники, разработанной Моголами в XVII веке. Помимо своего внушительного веса, камень имеет завораживающий розовато-красный оттенок с оттенком оранжевого.

Интересна и история, как ювелирный дом Cartier начал создавать такие украшения.

После того как Жак Карье в 1911 году побывал в Индии и увидел мастерство местных ювелиров, он был невероятно впечатлен. Их работы вдохновили Картье на создание изделий с тремя основными цветами: красным, зеленым и синим — невиданное ранее сочетание на Западе. Только в 1970-х годах творческий жанр, ранее известный как индуистский, получил название Tutti Frutti. Запатентованный домом в 1989 году, Tutti Frutti стал такой иконой во вселенной Cartier, что продолжает вдохновлять украшения haute joaillerie этого дома и по сей день.

Тиара-трансформер "Крылья Валькирии" от Chaumet

Это украшение является одним из самых уникальных и эксклюзивных ювелирных изделий. Изначально оно представляло собой пару изысканных крыльев, перья которых инкрустированы бриллиантами и вставками из полупрозрачной синей эмали. Удивительная особенность заключается в том, что крылья можно отрегулировать под любым углом, а также снять с основы и носить как брошь, по отдельности или парой.

В греческой мифологии Гермес, посланник богов, изображался в крылатой шляпе и туфлях. Во второй половине XIX века мотив крыла появился в операх Рихарда Вагнера. Из театра и оперы мотив крыльев распространился на костюмированные балы и с тех пор стал модным как тиара с крыльями. В честь композитора вечера Вагнера всегда назывались "вечерами тиар" в оперных театрах Парижа и Лондона.

В 1907 году герцог Вестминстерский купил для своей жены столь необычную, модную тиару от Chaumet. Ювелирный дом сделал и другие вариации крыльев: маленькие, узкие, загнутые вверх, прямые или очень большие и пышные, с почти 12 кончиками перьев, полностью инкрустированных бриллиантами

Сейчас таким украшением владеют шейха Моза и принцесса Каролины Монакская. Каждая из них носит броши по-своему.

Это – лишь малая толика огромной коллекции украшений шейхи Мозы, чье состояние – около $15 млрд. Кроме бриллиантов, она очень любит ювелирные изделия из очень редких видов жемчуга, дизайнерские украшения из золота и вещи, имеющие интересную историю.

Ранее Фокус писал, что в Англии начали поиски королевских сокровищ.