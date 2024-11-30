Так виглядає позамежна розкіш: 5 найнеймовірніших коштовностей шейхі Мози (фото)

Шейха Моза вважається однією з найстильніших жінок світу та іконою моди для Сходу. Вона вміло поєднує дизайнерське вбрання від найкращих будинків моди і традиції своєї країни. А про її колекцію ювелірних прикрас і зовсім ходять легенди.

Шейха Моза бінт Насер аль-Міснед — дружина шейха Хамада бін Халіфа Аль Тані, колишнього еміра Катару, і мати нинішнього правителя цієї багатої нафтою країни. Моза вийшла заміж за шейха 1977 року у віці 18 років і здобула ступінь бакалавра соціології в Катарському університеті 1986 року. За час шлюбу вона встигла народити сімох дітей, не забуваючи при цьому про свої обов'язки. Вона курирує безліч фондів, проєктів, приділяє величезну увагу розвитку освіти і впроваджує величезну кількість ініціатив, покликаних поліпшити життя.

Водночас Її Високість шейха Моза є прикладом того, як жінка, котра мешкає в консервативній східній країні, яка не має стиліста, може стати іконою стилю для Сходу та однією з найвпливовіших людей на політичній арені. Їй вдається мати елегантний вигляд, дотримуючись традиційних і релігійних почуттів своєї країни: чи то стильні сукні довжиною до підлоги, чи то широкі штани, чи то жакети. На голові у неї завжди присутній тюрбан. Її харизма на цьому не закінчується: у неї найкраща у світі колекція ювелірних виробів від Cartier, David Webb, Bulgari, Graff і Chaumet. Давайте розглянемо деякі з них.

Діамантове кольє Eternity Snake від Cartier

Платинове кольє Eternity Snake, виготовлене 1998 року, спочатку було прикрашене двома найбільшими смарагдами у світі вагою 205 і 206 каратів, а також 26 бароковими грушоподібними смарагдами, 3957 діамантами і прекрасними перлинами, спеціально створеними на честь 150-річчя ювелірного дому. В оригінальній прикрасі дебютувала супермодель Наомі Кемпбелл, але для шейхи Мози кольє трохи змінили, замінивши два великих смарагди на не менші білі діаманти, а також прибрали дрібні смарагди і перлини. Королівська особа одягла кольє із сірою сукнею J. Mendel Couture 2010 року на заході в Лондоні.

Можлива вартість цього кольє — $12 млн, а на його виготовлення витратили 6000 годин.

Вартість кольє — близько $12 млн Фото: sheikhamozahfashion/tumblr

Браслет з пантерою від Cartier

У 2010 році за цей браслет Cartier на аукціоні Sotheby's в Лондоні боролися чотири учасники торгів, і його продали за рекордні 4,5 мільйона фунтів стерлінгів (7 мільйонів доларів) таємничому покупцеві. Це був найдорожчий браслет і найдорожча річ Cartier, продана на аукціоні за всю історію ювелірного дому. Тривалий час ім'я нового власника не розголошувалося, поки шейха Моза не з'явилася в ньому на публіці.

Ця жінка має "хижі" мотиви, тому не дивно, що ця прикраса була для неї жаданою. З інкрустованими діамантами вухами, повернутими назад, і грізними зеленими смарагдовими очима, що сміливо дивляться на світ, оголюючи гострі платинові зуби, ця реалістична пантера, здається, переслідує будь-кого, хто наближається.

Тонко виліплене тіло пантери інкрустоване діамантами діамантового й одинарного ограновування та каліброваним оніксом. Кожне око акуратно прикрашене смарагдом ограновування маркіза. Довжина браслета 195 мм.

Cartier створив цей браслет у Парижі 1952 року для герцогині Віндзорської, дружини колишнього короля Великої Британії Едуарда VIII, через кохання до якої він зрікся престолу. Браслет став третім і найбільш надихаючим у серії прикрас Big Cat, зроблених для Волліс Сімпсон ювелірним домом Cartier.

1987 року єгипетський мільярдер Мохаммед Аль-Файєд придбав цей браслет з пантерою за понад $1,4 мільйона доларів під час розпродажу виняткових коштовностей і дорогоцінних предметів, що раніше входили в колекцію герцогині Віндзорської, на аукціоні Sotheby's.

Через кілька десятиліть браслет знову потрапив на аукціон.

Раніше цей браслет належав герцогині Віндзорській Фото: sheikhamozahfashion/tumblr

Діамант "Зірка Півдня"

Цей легендарний камінь, відомий також як "Лімар", був знайдений у Бразилії Маді Магасою 1853 року. Вона передала алмаз її господареві, Казимиру де Мораесу, за що той щедро винагородив її, надавши їй свободу і довічну пенсію. Спочатку алмаз важив 254,5 карата (50,90 г) і був огранований в овальну форму кушона вагою 128,48 карата (25,696 г).

"Зірка Півдня" класифікується як діамант типу IIa з колірною оцінкою фантазійного світло-рожево-коричневого кольору і чистотою VS2. Казимиру де Мораес продав діамант за 3000 фунтів стерлінгів, що набагато нижче його реальної вартості. Покупець помістив діамант у банк Ріо-де-Жанейро за 30 000 фунтів стерлінгів, і він пройшов через руки кількох покупців, поки його не купив Costers of Amsterdam за 35 000 фунтів стерлінгів, коли в Амстердамі його обмежили в овальну форму подушки.

У 2002 році його тодішній володар Растомджі Джамсетджі продав діамант компанії Cartier, яка вставила камінь у браслет для Biennale des Antiquaires 2006 у Парижі.

Через 75 років після того, як його одягали востаннє, шейха Моза одягла знаменитий діамант, закріплений на браслеті Cartier, на весільний бенкет спадкоємного принца Йорданії Гусейна і Раджви Аль Саїф у палаці Аль-Гусейнія в Аммані в червні 2023 року. Невідомо, чи придбала шейха діамант сама, чи він є частиною більшої колекції.

Кольє Udyana від Cartier

Шейха Моза 2021 року на виставці в Досі з'явилася в неймовірно красивому кольє

Udyana, що санскритом означає "сад". Прикраса демонструє символічний стиль і колірну палітру дизайнів стилю Tutti Frutti 1920-х років. Цей стиль з'явився завдяки впливу Великих Моголів, які створювали подібні шедеври ювелірного мистецтва для правителів і їхніх дружин, використовуючи рубіни, смарагди, сапфіри у вигляді ягід, листя і квітів.

Прикраса, якою володіє шейха Моза, являє собою кольє, оправлене в платину. Воно утворює багатий навіс з дорогоцінних каменів і призначене для носіння сімома способами. Наприклад, її можна носити з центральним рубіном або без нього, а також із задньою підвіскою, яка також служить брошкою, або без неї.

Родзинкою кольє є 67,7-каратний шестикутний рубіновий кулон з гравіюванням з Мозамбіку. Його повністю виконано вручну з використанням техніки, розробленої Моголами в XVII столітті. Крім своєї значної ваги, камінь має заворожливий рожево-червоний відтінок з відтінком помаранчевого.

Цікава й історія, як ювелірний дім Cartier почав створювати такі прикраси.

Після того як Жак Кар'є 1911 року побував в Індії і побачив майстерність місцевих ювелірів, він був неймовірно вражений. Їхні роботи надихнули Картьє на створення виробів з трьома основними кольорами: червоним, зеленим і синім — небачене раніше поєднання на Заході. Тільки в 1970-х роках творчий жанр, раніше відомий як індуїстський, отримав назву Tutti Frutti. Запатентований будинком 1989 року, Tutti Frutti став такою іконою у всесвіті Cartier, що продовжує надихати прикраси haute joaillerie цього будинку і донині.

Тіара-трансформер "Крила Валькірії" від Chaumet

Ця прикраса є одним з найунікальніших і ексклюзивних ювелірних виробів. Спочатку вона являла собою пару вишуканих крил, пір'я яких інкрустовані діамантами і вставками з напівпрозорої синьої емалі. Дивовижна особливість полягає в тому, що крила можна відрегулювати під будь-яким кутом, а також зняти з основи і носити як брошку, окремо або парою.

У грецькій міфології Гермес, посланець богів, зображувався в крилатому капелюсі і туфлях. У другій половині XIX століття мотив крила з'явився в операх Ріхарда Вагнера. З театру й опери мотив крил поширився на костюмовані бали і відтоді став модним як тіара з крилами. На честь композитора вечори Вагнера завжди називалися "вечорами тіар" в оперних театрах Парижа і Лондона.

1907 року герцог Вестмінстерський купив для своєї дружини таку незвичайну, модну тіару від Chaumet. Ювелірний дім зробив і інші варіації крил: маленькі, вузькі, загнуті вгору, прямі або дуже великі і пишні, з майже 12 кінчиками пір'я, повністю інкрустованих діамантами.

Наразі такою прикрасою володіють шейха Моза та принцеса Кароліни Монакська. Кожна з них носить брошки по-своєму.

Це — лише мала дещиця величезної колекції прикрас шейхи Мози, чиї статки — близько $15 млрд. Крім діамантів, вона дуже полюбляє ювелірні вироби з дуже рідкісних видів перлів, дизайнерські прикраси із золота і речі, що мають цікаву історію.

Раніше Фокус писав, що в Англії почали пошуки королівських скарбів.