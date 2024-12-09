Том Паркер Боулз впервые отметит Рождество в кругу королевской семьи (фото)

Ресторанный критик подробно рассказал о особом желании своей матери королевы Камиллы. Традиционно Том Паркер Боулз зимние семейные праздники проводил со своей бывшей женой и детьми.

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Сын королевы Камиллы Том Паркер Боулз готовится к важному событию: он с нетерпением ждет своего первого Рождества вместе с королевской семьей в поместье Сандрингем, сообщает Hello.

49-летний ресторанный критик рассказал, что его мать лично пригласила его присоединиться к празднествам в поместье в Норфолке в этом месяце — особенно после нескольких лет "ада" как для короля Карла, так и для Камиллы.

"Мама сказала: "Я бы очень хотела, чтобы ты приехал, мы давно не праздновали Рождество", — поделился пасынок Чарльза ІІІ. Хотя он и сообщил, что его планы провести Рождество с королевской семьей пока не утверждены, он поделился, что королевская семья Великобритании готовится провести традиционные празднества в Сандрингеме.

Том Паркер-Боулз Фото: Getty

У Тома и его бывшей жены Сары Байз двое детей-подростков: 17-летняя Лола и 14-летний Фредди. Говорят, что обычно он проводил Рождество со своими детьми и их матерью, а это значит, если он действительно посетит Сандрингем, этот год будет совсем другим. "Последние 15 лет так было: я возвращаюсь в дом своей бывшей жены, сижу в спортивных штанах, иду в паб, пока готовят мясо, а потом пытаюсь заставить своих детей посмотреть "Диких гусей". Классика. Так что это было бы немного по-другому", — отметил Том.

По словам сына королевы, он понятия не имеет, каких членов королевской семьи можно ожидать в Сандрингеме в этом году: "Я действительно ничего об этом не знаю. Но я знаю, что там будет индейка, капуста и церковь. И мне нужно принести с собой костюм и смокинг".

Ранее, 14 октября, сын королевы Камиллы сказал, что думает о ее браке с Чарльзом III. Том Паркер Боулз гордится тем, что его мать с достоинством прошла через все испытания на пути к своему счастью.