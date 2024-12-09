Том Паркер Боулз уперше відзначить Різдво в колі королівської сім'ї (фото)

Ресторанний критик детально розповів про особливе бажання своєї матері королеви Камілли. Традиційно Том Паркер Боулз зимові сімейні свята проводив зі своєю колишньою дружиною та дітьми.

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Син королеви Камілли Том Паркер Боулз готується до важливої події: він із нетерпінням чекає на своє перше Різдво разом із королівською родиною в маєтку Сандрінгем, повідомляє Hello.

49-річний ресторанний критик розповів, що його мати особисто запросила його приєднатися до святкувань у маєтку в Норфолку цього місяця — особливо після кількох років "пекла" як для короля Карла, так і для Камілли.

"Мама сказала: "Я б дуже хотіла, щоб ти приїхав, ми давно не святкували Різдво", — поділився пасинок Чарльза ІІІ. Хоча він і повідомив, що його плани провести Різдво з королівською сім'єю поки що не затверджені, він поділився, що королівська сім'я Великої Британії готується провести традиційні святкування в Сандрінгемі.

Том Паркер-Боулз Фото: Getty

У Тома і його колишньої дружини Сари Байз двоє дітей-підлітків: 17-річна Лола і 14-річний Фредді. Кажуть, що зазвичай він проводив Різдво зі своїми дітьми та їхньою матір'ю, а це значить, якщо він справді завітає до Сандрінгема, цей рік буде зовсім іншим. "Останні 15 років так було: я повертаюся до будинку своєї колишньої дружини, сиджу в спортивних штанях, іду в паб, поки готують м'ясо, а потім намагаюся змусити своїх дітей подивитися "Диких гусей". Класика. Тож це було б трохи по-іншому", — зазначив Том.

За словами сина королеви, він і гадки не має, яких членів королівської сім'ї можна очікувати в Сандрінгемі цьогоріч: "Я справді нічого про це не знаю. Але я знаю, що там буде індичка, капуста і церква. І мені потрібно принести з собою костюм і смокінг".

Раніше, 14 жовтня, син королеви Камілли сказав, що думає про її шлюб із Чарльзом III. Том Паркер Боулз пишається тим, що його мати з гідністю пройшла через усі випробування на шляху до свого щастя.