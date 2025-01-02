Король и королева Дании показали, как отпраздновали Новый год (видео)

Королева Мэри и король Фредерик устроили первый новогодний гала-ужин. Датская королевская семья отпраздновала Новый год во дворце Амалиенборг.

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Король Дании Фредерик и королева Мэри устроили ослепительный прием в среду вечером, устроив новогодний гала-ужин во дворце Амалиенборг в Копенгагене. Традиционный новогодний банкет был устроен для правительства и официальных лиц Дании. Важным событием стало то, что королевская чета впервые устроила торжественный ужин с тех пор, как Фредерик вступил на престол в январе 2024 года. Об этом пишет Hello Magazine.

Новый год в королевской семье Дании

В этот знаменательный момент 52-летняя Мэри выглядела великолепно, выбрав для вечера роскошное бархатное платье с элегантными кружевными рукавами. Она дополнила свой образ изумрудно-бриллиантовой диадемой и подходящими серьгами-подвесками.

Тиара, получившая название "Датская изумрудная парюра", была заказана в 1840 году королем Кристианом VII для его жены Каролины Матильды Английской.

Король Дании Фредерик и королева Мэри Фото: Instagram detdanskekongehus

Говорят, что многие изумруды, украшающие головной убор, принадлежали семье с 1723 года. Эту тиару нельзя вывозить из страны, и когда она не используется, она экспонируется в замке Розенборг в Копенгагене.

Король Фредерик был в военной форме. И супруги надели Ордена Слона – самой почетной награды Дании. Орден Слона уходит своими корнями в 15 век. Он не только является главным датским королевским рыцарским орденом, но и старейшим. Орден Слона известен характерным эмалированным слоном, инкрустированным бриллиантами.

К паре также присоединился их старший сын, наследный принц Кристиан, который недавно вернулся домой после трехмесячного пребывания в Восточной Африке. На церемонии также присутствовали принцесса Бенедикта (80 лет) и брат датского короля принц Иоахим вместе со своей женой принцессой Мари.

Принц Иоахим с супругой Мари Фото: Instagram detdanskekongehus

Королева Маргрете, которая на прошлый Новый год отреклась от престола в пользу своего сына Фредерика, присутствовала на приеме, надев лазурно-голубое платье и винтажное манто. Она закрепила свои локоны сказочной бриллиантовой тиарой и завершила свой ансамбль парой сапфировых сережек.

Королева Маргрете Фото: Instagram detdanskekongehus

Датская королевская семья отпраздновала Рождество в замке Марселисборг в Орхусе, расположенном на восточном побережье полуострова Ютландия.

К ним присоединились их четверо детей — наследный принц Кристиан, принцесса Изабелла, 17 лет, и близнецы принц Винсент и принцесса Жозефина, которым в январе исполнится 14 лет.

Королевская семья показала фото с новогоднего приема в соцсетях, уделив особое внимание тому, как был украшен стол: драгоценным хрусталем и золотыми приборами.

Новый год в датской королевской семье

Сервиз был создан специально для королевского дворца еще в 1830-м году.

Напомним, в начале декабря 2024 года королева Дании показала, как переделала для себя старинное украшение, создав новую тиару.