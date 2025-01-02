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Стиль життя Новий рік-2025

Король і королева Данії показали, як відсвяткували Новий рік (відео)

Король Фредерік, король Данії, данський король, новий рік, королева Мері
Фото: Instagram detdanskekongehus | Король Фредерік і королева Мері

Королева Мері та король Фредерік влаштували першу новорічну гала-вечерю. Данська королівська родина відсвяткувала Новий рік у палаці Амалієнборг.

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Король Данії Фредерік і королева Мері влаштували сліпучий прийом у середу ввечері, влаштувавши новорічну гала-вечерю в палаці Амалієнборг у Копенгагені. Традиційний новорічний банкет був влаштований для уряду та офіційних осіб Данії. Важливою подією стало те, що королівське подружжя вперше влаштувало урочисту вечерю відтоді, як Фредерік вступив на престол у січні 2024 року. Про це пише Hello Magazine.

Новий рік у королівській родині Данії

У цей знаменний момент 52-річна Мері мала чудовий вигляд, вибравши для вечора розкішну оксамитову сукню з елегантними мереживними рукавами. Вона доповнила свій образ смарагдово-діамантовою діадемою і відповідними сережками-підвісками.

Тіару, що отримала назву "Датська смарагдова парюра", замовив 1840 року король Крістіан VII для його дружини Кароліни Матильди Англійської.

Король Фредерік, король Данії, данський король, новий рік, королева Мері Fullscreen
Король Данії Фредерік і королева Мері
Фото: Instagram detdanskekongehus

Кажуть, що багато смарагдів, що прикрашають головний убір, належали родині з 1723 року. Цю тіару не можна вивозити з країни, і коли вона не використовується, її експонують у замку Розенборг у Копенгагені.

Король Фредерік був у військовій формі. І подружжя вдягло Ордена Слона — найпочеснішої нагороди Данії. Орден Слона сягає своїм корінням у 15 століття. Він не тільки є головним данським королівським лицарським орденом, а й найстарішим. Орден Слона відомий характерним емальованим слоном, інкрустованим діамантами.

До пари також приєднався їхній старший син, наслідний принц Крістіан, який нещодавно повернувся додому після тримісячного перебування у Східній Африці. На церемонії також були присутні принцеса Бенедикта (80 років) і брат данського короля принц Йоахім разом зі своєю дружиною принцесою Марі.

принц іоахім, принцеса марі Fullscreen
Принц Йоахім із дружиною Марі
Фото: Instagram detdanskekongehus

Королева Маргрете, яка минулого Нового року зреклася престолу на користь свого сина Фредеріка, була присутня на прийомі, одягнувши блакитно-блакитну сукню і вінтажне манто. Вона закріпила свої локони казковою діамантовою тіарою і завершила свій ансамбль парою сапфірових сережок.

Королева Маргрете Fullscreen
Королева Маргрете
Фото: Instagram detdanskekongehus

Данська королівська сім'я відсвяткувала Різдво в замку Марселісборг в Орхусі, розташованому на східному узбережжі півострова Ютландія.

До них приєдналися їхні четверо дітей — наслідний принц Крістіан, принцеса Ізабелла, 17 років, і близнюки принц Вінсент і принцеса Жозефіна, яким у січні виповниться 14 років.

Королівська сім'я показала фото з новорічного прийому в соцмережах, приділивши особливу увагу тому, як був прикрашений стіл: дорогоцінним кришталем і золотими приладами.

Новий рік у данській королівській родині

Сервіз був створений спеціально для королівського палацу ще 1830-го року.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року королева Данії показала, як переробила для себе старовинну прикрасу, створивши нову тіару.