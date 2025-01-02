Король і королева Данії показали, як відсвяткували Новий рік (відео)

Королева Мері та король Фредерік влаштували першу новорічну гала-вечерю. Данська королівська родина відсвяткувала Новий рік у палаці Амалієнборг.

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Король Данії Фредерік і королева Мері влаштували сліпучий прийом у середу ввечері, влаштувавши новорічну гала-вечерю в палаці Амалієнборг у Копенгагені. Традиційний новорічний банкет був влаштований для уряду та офіційних осіб Данії. Важливою подією стало те, що королівське подружжя вперше влаштувало урочисту вечерю відтоді, як Фредерік вступив на престол у січні 2024 року. Про це пише Hello Magazine.

Новий рік у королівській родині Данії

У цей знаменний момент 52-річна Мері мала чудовий вигляд, вибравши для вечора розкішну оксамитову сукню з елегантними мереживними рукавами. Вона доповнила свій образ смарагдово-діамантовою діадемою і відповідними сережками-підвісками.

Тіару, що отримала назву "Датська смарагдова парюра", замовив 1840 року король Крістіан VII для його дружини Кароліни Матильди Англійської.

Король Данії Фредерік і королева Мері Фото: Instagram detdanskekongehus

Кажуть, що багато смарагдів, що прикрашають головний убір, належали родині з 1723 року. Цю тіару не можна вивозити з країни, і коли вона не використовується, її експонують у замку Розенборг у Копенгагені.

Король Фредерік був у військовій формі. І подружжя вдягло Ордена Слона — найпочеснішої нагороди Данії. Орден Слона сягає своїм корінням у 15 століття. Він не тільки є головним данським королівським лицарським орденом, а й найстарішим. Орден Слона відомий характерним емальованим слоном, інкрустованим діамантами.

До пари також приєднався їхній старший син, наслідний принц Крістіан, який нещодавно повернувся додому після тримісячного перебування у Східній Африці. На церемонії також були присутні принцеса Бенедикта (80 років) і брат данського короля принц Йоахім разом зі своєю дружиною принцесою Марі.

Принц Йоахім із дружиною Марі Фото: Instagram detdanskekongehus

Королева Маргрете, яка минулого Нового року зреклася престолу на користь свого сина Фредеріка, була присутня на прийомі, одягнувши блакитно-блакитну сукню і вінтажне манто. Вона закріпила свої локони казковою діамантовою тіарою і завершила свій ансамбль парою сапфірових сережок.

Королева Маргрете Фото: Instagram detdanskekongehus

Данська королівська сім'я відсвяткувала Різдво в замку Марселісборг в Орхусі, розташованому на східному узбережжі півострова Ютландія.

До них приєдналися їхні четверо дітей — наслідний принц Крістіан, принцеса Ізабелла, 17 років, і близнюки принц Вінсент і принцеса Жозефіна, яким у січні виповниться 14 років.

Королівська сім'я показала фото з новорічного прийому в соцмережах, приділивши особливу увагу тому, як був прикрашений стіл: дорогоцінним кришталем і золотими приладами.

Новий рік у данській королівській родині

Сервіз був створений спеціально для королівського палацу ще 1830-го року.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року королева Данії показала, як переробила для себе старовинну прикрасу, створивши нову тіару.