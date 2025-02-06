Анна Винтур появилась в Букингемском дворце в королевском ожерелье с загадочной историей

Колье с огромными аметистами ранее принадлежало прабабушке короля Чарльза, а потом его тете, принцессе Маргарет, которая продала его на аукционе.

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Анна Винтур, главред американского Vogue, получила почетную награду из рук короля Чарльза за свой вклад в моду. Она выглядела потрясающе в клетчатом костюме от британского Alexander McQueen, но особое внимание привлекло ее роскошное колье с огромными аметистами. Оказалось, что оно ранее принадлежало королевской семье Великобритании. Но потом надолго исчезло из поля зрения журналистов. Об этом пишет Daily Mail.

Анна Винтур появилась в Букингемском дворце в королевском ожерелье

Аметистовое ожерелье стоит около 55 000 фунтов стерлингов. И оно явно произвело впечатление на короля Англии.

Легендарный главный редактор американского Vogue вошла в список почетных кавалеров в честь дня рождения короля в 2023 году за свой вклад в моду. Верная своему безупречному стилю, она надела сшитый на заказ костюм с драпированной юбкой от Alexander McQueen из коллекции весна/лето 2025.

Однако внимание королевских наблюдателей привлекло ее поразительное аметистовое ожерелье.

Это украшение, некогда являвшееся частью роскошного набора, состоящего из тиары, ожерелья, серег и броши, ведет свое происхождение от королевы Шарлотты, жены короля Георга III.

Коллекция перешла к дочери королевы Шарлотты, принцессе Шарлотте, которая вышла замуж за Фридриха I, короля Вюртемберга. Хотя у пары не было совместных детей, у Фридриха был сын Уильям от предыдущего брака.

Дочь Уильяма, Кэтрин, была кузиной отца королевы Марии, герцога Текского. В 1898 году она завещала парюру Марии. Мария Текская носила полный комплект, когда была герцогиней Йоркской в ​​1890-х годах, а затем принцессой Уэльской в ​​начале 1900-х годов.

Мария Текская в аметистовом комплекте Фото: Sotheby’s

К 1980-м годам комплект принадлежал семье Рорика Равеля, чья жена носила его на их свадьбе в 1983 году. Он вспоминал: "Насколько мне известно, принцесса Маргарет унаследовала комплект напрямую от королевы Марии Текской". Равель также утверждал, что Маргарет продала драгоценности, когда ее мать была еще жива, чтобы погасить долги.

Аметистовая парюра была выставлена ​​на аукционе Sotheby's в Женеве в мае 1993 года с оценочной стоимостью 75 000–125 000 долларов США.

В то время Букингемский дворец опроверг утверждения таблоидов о том, что драгоценности продают, чтобы покрыть долги.

Набор был продан за 55000 фунтов стерлингов анонимному покупателю. Позже он снова появился на лондонской ярмарке антиквариата Grosvenor House, где его выставили на продажу уже за 150 000 фунтов.

Аметистовый комплект королевской семьи Фото: Sothebyʼs

Судя по всему, Анна Винтур могла приобрести ожерелье на аукционе, поскольку ее видели в нем на вечеринке "Золотой век высокой моды" в лондонском Музее Виктории и Альберта в 2007 году.

Первоначально считалось, что это взятое напрокат произведение искусства, но теперь журналисты считают, что оно принадлежит Анне Винтур.

"В последний раз, когда я была здесь, королева Елизавета вручила мне медаль, и мы обе согласились, что выполняем свою работу уже очень долгое время. Сегодня утром Его Величество спросил меня, означает ли это, что я перестану работать, и я твердо ответила: "Нет", — прокомментировала Анна Винтур свой визит в Букингемский дворец.

Напомним, ранее журнал Vogue грубо прокомментировал первый официальный портрет первой леди США Мелании Трамп. Супруга Дональда Трампа ни разу не появлялась на обложке этой "модной Библии", в отличие от Джилл Байден и Камалы Харрис .